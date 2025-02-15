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UBA》差點連3場「下剋上」！文化逆轉美和開胡 教頭點出問題

2025/02/15 21:03

文化大學王玥媞（中）中距離出手。（記者陳志曲攝）文化大學王玥媞（中）中距離出手。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕文化大學今在113學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級複賽首戰，被美和科大嚇出冷汗，最終靠本屆得分后王玥媞24分領軍，以76：60驚險開胡。

文化大學預賽拿下10勝1負，以第2種子晉級，今日面對美和遭遇苦戰，首節被打出15：21的攻勢，前兩節打完以36：38落後，易籃後提升防守強度，加上對方洋將彼葳陷入犯規麻煩、最後4分鐘更因傷退場，文化在末節以17：8的一波流強勢收尾。

文化教頭鄭慧芸指出，前兩節團隊最大問題是防守，賽前設定單節只能讓對方拿15分，但上半場沒辦到，她透露，備戰期都與國泰女籃練習，可能回到UBA賽場強度還切換不太過來，加上今天早上也還是有體能訓練，體力調節也受到影響。

對於本屆6強戰況詭譎，鄭慧芸表示，現在各隊都沒有真正能跳出來主宰比賽的球員，因此才會戰況難料，「就是比誰的成功率高、失誤率很低，很多球隊都讓低年級生上場，我覺得是好事，6強重要的是做到同時贏球又練到兵，畢竟你進了小巨蛋後也要有子彈。」

文化大學王玥媞（中）持球進攻。（記者陳志曲攝）文化大學王玥媞（中）持球進攻。（記者陳志曲攝）

文化大學女籃總教練鄭慧芸。（記者陳志曲攝）文化大學女籃總教練鄭慧芸。（記者陳志曲攝）

美和科大黃羽婷（中）進攻籃框。（記者陳志曲攝）美和科大黃羽婷（中）進攻籃框。（記者陳志曲攝）

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