經典賽》台灣隊28人名單公布！古林睿煬、「億元男」陳子豪遭割愛

台灣隊。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕今天和味全龍隊練習賽結束後，台灣隊教練團正式開會，歷經數小時討論後，決定世界棒球經典賽資格賽28人正式名單。原本的36人集訓名單，有8人遭到割愛。

其中包括日前傳出傷勢的日本火腿隊古林睿煬，而台韓熱身賽首戰扛4棒的陳子豪，還有陳子豪在味全龍的新隊友劉基鴻，都不在名單內。

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旅外投手方面，隸屬紅人隊、本屆原本僅以投手身分出賽的二刀流好手林盛恩未在名單。美職運動家隊莊陳仲敖、日職日本火腿隊孫易磊今都報到，也都隨隊練球。莊陳仲敖今年受邀大聯盟春訓，原訂昨日抵台，因班機延誤今天報到。

世界棒球經典賽資格賽台灣隊集訓進入尾聲，選手經過兩週的調整與實戰演練，以及最重要的球員身體健康狀況，經由教練團進行最後綜合評估，最終28人名單正式揭曉，期許台灣隊團結一心打出好成績，取得經典賽門票。

2025世界棒球經典賽資格賽 台灣隊名單

28人名單

投手（15）

背號 姓名

9 陳柏豪

12 陳韻文

16 李東洺

29 徐翔聖

37 呂詠臻

44 陳柏毓

45 林維恩

48 莊陳仲敖

55 伍祐城

58 呂彥青

60 曾峻岳

69 徐若熙

77 陳宇宏

96 孫易磊

98 沙子宸

捕手（3）

背號 姓名

17 高宇杰

63 蔣少宏

65 陳重羽

內野手（6）

背號 姓名

6 王博玄

8 曾子祐

15 林子偉

18 張育成

22 李宗賢

39 吳念庭

外野手（4）

背號 姓名

3 陳文杰

20 林佳緯

24 陳傑憲

88 宋晟睿

教練團名單

位置 背號 姓名

總教練 99 曾豪駒

首席兼捕手教練 34 高志綱

投手教練 70 林岳平

牛棚教練 40 王建民

打擊教練 23 彭政閔

內野守備教練 31 陳江和

外野守備教練 66 張建銘

打擊教練 28 高國輝

體能教練 90 陳宗宏

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