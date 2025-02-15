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NBA》談杜蘭特的交易傳聞 美媒直言：我看不到太陽的出路！

2025/02/15 22:08

杜蘭特。（資料照，法新社）杜蘭特。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《CLUTCH POINTS》報導，美媒《The Ringer》創辦人西蒙斯（Bill Simmons）在最新一期的 《The Bill Simmons Podcast》節目中，討論了當年籃網與太陽的「死神」杜蘭特（Kevin Durant）交易案，並提出對太陽未來的看法。

2023年2月9日，太陽將布里吉斯（Mikal Bridges）、C.強森（Cam Johnson）與克勞德（Jae Crowder），加上4張首輪選秀籤（2023、2025、2027、2029年）送出，換到杜蘭特與沃倫（T.J. Warren）。

「當時我是支持杜蘭特交易的，至少我認為這個想法合理，即便在那晚，我們誰也不明白為什麼要把C.強森也納入交易。」西蒙斯表示。

西蒙斯補充道：「太陽不僅送出了大量資產，還讓自己在未來的交易選擇上受限。我現在看不到太陽的出路，也不確定今年夏天杜蘭特的交易價值到底為何，這不是一個可以輕鬆跳脫困境的方案。」

雖然本季交易截止日前有傳聞提及杜蘭特可能被交易，但最終杜蘭特仍留在太陽。然而，西蒙斯認為，太陽可能會在今年休賽季考慮交易杜蘭特，但要找到合適的交易方案並不容易。

西蒙斯進一步表示：「明年將是他的第19個NBA賽季，你能用他換到什麼？你會得到J.格林（Jalen Green）加一個首輪選秀權，再加一個受保護的選秀權嗎？在他職業生涯的這個階段，你能用杜蘭特換到什麼。」

杜蘭特與全明星後衛布克（Devin Booker）領軍的太陽，在進入明星賽週末前的戰績為26勝28敗，排名西部第11，距離第10名的勇士仍有1.5場勝差。

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