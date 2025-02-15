網球》可惜！吳芳嫺杜哈女雙屈居亞軍 不敵奧運金牌勁敵

吳芳嫺（左起）與蔣欣玗拿到杜哈女雙亞軍。（球迷提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕吳芳嫺與中國搭檔蔣欣玗爆冷殺入2025年杜哈女網賽雙打決戰，可惜歷經搶7拉鋸，5：7、6：7（10：12）惜敗巴黎奧運金牌的義大利第3種子艾拉妮（Sara Errani）／保莉妮（Jasmine Paolini），非種子吳蔣配韌性十足，屈居亞軍仍是職業生涯最佳戰績。

吳芳嫺／蔣欣玗開季橫掃奧克蘭、荷巴特WTA250等級雙冠，氣勢如日中天，2月中東重新合拍，本週又在卡達首都連過4關，不但頭一回勇闖WTA千分等級大賽女雙壓軸，25歲的吳芳嫺汲取經驗、持續成長進步，也成為史上第5位問鼎千分賽冠軍的台灣女將。儘管最終功虧一簣，未能扳倒名氣響亮的義國強敵，吳芳嫺女雙世界排名將更上層樓，週一可望從目前48席躍居至31，超越今年元月中旬最佳42名。

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杜哈決戰面對實力堅強的艾拉妮／保莉妮，吳芳嫺／蔣欣玗開賽歷經3度互破纏鬥，5：3領先時錯失2個盤末點，賽事又因雨暫停，讓見慣風浪的義國種子獲得喘息，反而一口氣倒趕4局，扭轉頹勢先馳得盤。次盤吳蔣配頂住壓力，接連化解被破發危機，再與對方人馬2度互破進入搶7，苦苦追趕的吳蔣配緊咬不放，逼得艾拉妮／保莉妮激戰1小時50分鐘，直到第6個賽末點才驚險出線。

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