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UBA》「現在大學球員像高中、高中像國中」文化教頭鄭慧芸有感而發

2025/02/16 07:06

文化大學女籃總教練鄭慧芸。（記者陳志曲攝）文化大學女籃總教練鄭慧芸。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕身為前國家隊當家中鋒，鄭慧芸近年身兼WSBL國泰女籃、UBA公開女一級文化大學教頭，對於這個世代的球員與自己選手時期的差別有不少感觸。

文化昨在113學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級複賽首戰，被美和科大嚇出冷汗，最終靠本屆得分后王玥媞24分領軍，以76：60驚險開胡。

鄭慧芸昨受訪開始不久後便說，「相信現在很多人看大學球員比賽都像在看HBL，看高中HBL比賽，很像在看JHBL。」對於產生這樣的感慨，她解釋，「我們以前國中就可以打甲組，高中時打球就很職業化了，所以去世大運都可以打進四強，因為打球成熟度高、經驗值很夠。」

身高186公分的鄭慧芸12歲就進入國泰體系，2005年曾赴中國甲A聯賽打球，2006年負傷為台灣女籃在杜哈亞運搶下銀牌，是昔日國家隊當家中鋒，2016年正式退役後接掌文化、國泰兩支強權兵符。

鄭慧芸當年國三就站上甲組舞台，在成人與學生聯賽切割的現今籃壇已無法再複製，鄭慧芸坦言，時空背景、環境都已不同，確實無法拿過去與現在相比，「但現在的球員在各方面的條件，包括基本動作等等，都很像我們那個時候打高中生。」

鄭慧芸指出，光是體能訓練就有很大不同，「把我們當時的訓練模式套用在他們身上，沒有人吃得消，我們以前都要跑山，現在叫球員跑，第二天就疲勞性骨折，身體真的負荷不來。」

鄭慧芸表示，現在的球員如果早上體能課表太重，下午練球就幾乎動不了，「我們以前腳步跟不上就繼續跟，腳起水跑也一樣，現在球員就會直接跟你說，他真的沒辦法了。」

鄭慧芸認為，少子化下競爭不比從前激烈可能也是原因，「但我們是從那個年代過來的，還是有一些東西需要堅持，公司（國泰）這麼支持我們，我們也希望培養頂尖球員，甚至是國家隊好手。」

曾是台灣女籃一代中鋒，也執教過國家隊的鄭慧芸說，台灣球員身材條件已經不如很多國家，「國外球員身材都很高大，我們已經不夠高了，又不夠快、不夠準、不夠穩定，那真的不用打，連出去都不用出去，世大運要選球員的話真的很難挑。」

鄭慧芸指出，基層教練辛苦培育球員，苦心不能被辜負，但球員在更高層級想要有機會還是必須努力，「他們把球員送上來，我們也不想浪費這些球員，也希望給他們很好的舞台，但先決條件是要能承受訓練強度。」

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