MLB》大谷翔平「新投球動作」練投飆速151KM！道奇教頭讚2亮點

大谷翔平。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今年將回歸二刀流,今天也進行春訓首次的牛棚練投,一共投了14球,最快球速來到94英哩(約151公里),道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)也對大谷的球速發揮與自我認知給出讚賞。

根據日媒《daily》報導,大谷翔平今天在去年11月左肩手術後,首度進入牛棚練投,並採取新的無繞臂(No-Windup)投球動作,投了14球四縫線速球與二縫線速球,球速穩定保持在92英哩(約148公里)至94英哩(約151公里)。

請繼續往下閱讀...

FIRST LOOK: Shohei Ohtani is back on the mound throwing his first bullpen of Spring Training. pic.twitter.com/E06ND3O5SJ