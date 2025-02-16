MLB》大谷翔平「新投球動作」練投飆速151KM！道奇教頭讚2亮點

大谷翔平。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今年將回歸二刀流，今天也進行春訓首次的牛棚練投，一共投了14球，最快球速來到94英哩（約151公里），道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也對大谷的球速發揮與自我認知給出讚賞。

根據日媒《daily》報導，大谷翔平今天在去年11月左肩手術後，首度進入牛棚練投，並採取新的無繞臂（No-Windup）投球動作，投了14球四縫線速球與二縫線速球，球速穩定保持在92英哩（約148公里）至94英哩（約151公里）。

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FIRST LOOK: Shohei Ohtani is back on the mound throwing his first bullpen of Spring Training. pic.twitter.com/E06ND3O5SJ — MLB （@MLB） February 15, 2025

大谷今天的投球內容，道奇總教練羅伯斯對於球速的展現驚嘆不已，並稱讚道：「他表現很棒，他看起來也對自己很滿意，控球相當穩定，這讓我們對接下來的進展感到樂觀。」

被問及大谷對於這次牛棚練投的期待，羅伯斯透露：「我想他最在意的，首先是剛開始投球的球速，其次是二縫線速球的變化。」隨後羅伯斯補充：「有趣的是，他非常了解自己，所以他的想法往往和數據所顯示的結果一致。」

大聯盟官網指出，道奇並不打算讓大谷在春訓熱身賽中登板，也沒有計畫讓他在例行賽期間前往小聯盟投復健賽。道奇投手教練普萊爾（Mark Prior）表示，可能會在春訓初期安排模擬比賽，目前具體形式仍不確定。

讓大谷同時恢復打擊與投球最大的挑戰，莫過於沒有可供參考的前例與標準。棒球營運總裁A.佛里曼（Andrew Friedman）直言，大谷正在做的事情前所未有，因此需要大谷的即時回饋，「他對自己的身體狀況非常敏銳，我們會持續和他保持溝通。」

大谷翔平。（法新社）

大谷翔平。（美聯社）

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