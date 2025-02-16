中職》亞洲門戶交流賽成大亂鬥 桃猿與羅德7：7握手言和

黃子鵬。（樂天桃猿提供）

〔特派記者張浩群／石垣島報導〕樂天桃猿昨日與日職千葉羅德海洋的「亞洲門戶交流賽」首戰因雨取消，石垣島今日天公作美撥雲見日，第二場賽事順利開打，擠進爆滿球迷，樂天終場與羅德以7：7戰成平手，近12場交手只拿下1勝。

黃子鵬首局投出三上三下，羅德26歲育成右投中村亮太則是陷入亂流，樂天桃猿靠著安打串連並靠著對手守備失誤，單局灌進3分，陳克羿接替投球，儘管保送了上田希由翔，但之後讓茶谷擊出二壘平飛球接殺，張趙紘成功策動雙殺，接著成功解決寺地隆成結束該局，曾家輝3局上守住三壘有人的失分危機。

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邱駿威和劉嘉翔4、5兩局接連登板都投出三上三下。樂天在5局下再度出現攻勢，宋嘉翔獲得四壞球保送，陳晨威擊出二壘滾地球，小川龍成與跑者宋嘉翔發生碰撞，所幸兩人都並無大礙，宋嘉翔遭到觸殺出局，陳晨威則是登上一壘，隨後盜上二壘，雖然林政華敲出右外野安打，但陳晨威嘗試奔回本壘時遭到阻殺出局，該局無功而返。

劉昱言6局上登板遭對手暴打，先是保送了和田康士朗，接著被小川龍成敲出中外野安打，形成一二壘有人，愛斗也獲得四壞球保送，羅德攻佔滿壘，石垣雅海適時敲出帶有2分打點的左外野安打，下一棒西川史礁再補上左外野安打，打回追平分。上田希由翔擊出右外野深遠安打，羅德以4：3反超。

桃猿趕緊換上賴胤豪，游承勳接替守二壘，茶谷健太擊出投手丘前滾地球遭刺殺，寺地隆成擊出左外野界外球遭接殺，賴胤豪K掉山本大斗結束該局。王志煊投完第7局後由蘇俊璋接替登板，單局再掉3分。

19歲育成投手武內涼太8局下投出5次暴投讓桃猿輕鬆跑回2分，接替投球的田中楓基也無法止血，先是對李勛傑投出觸身球形成滿壘，杜禹鋒也遭觸身球保送，桃猿進帳第6分，後續又靠著暴投拿下追平分。莊昕諺9上守成，桃猿9局下最後反攻，張趙紘敲出左外野射牆長打，可惜未能延續攻勢，兩隊以7：7握手言和。

李勛傑。（樂天桃猿提供）

莊昕諺。（樂天桃猿提供）

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