MLB》曾有意轉戰日職！道奇簽169轟前國聯冠軍賽MVP 美媒不看好

羅沙里歐。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《KPRC 2》記者亞歷山大（Ari Alexander）報導，道奇以小聯盟約簽下大聯盟生涯169轟的33歲外野手羅沙里歐（Eddie Rosario）。

擁有大聯盟10年資歷的羅沙里歐，生涯最精彩的時刻是在2021年國聯冠軍賽，當年面對道奇，羅沙里歐系列賽28打席，攻擊指數高達1.647，幫助勇士淘汰道奇，自己更獲選國聯冠軍賽MVP，最後也成功和勇士奪下世界大賽冠軍。

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奪冠後，勇士與羅沙里歐簽下2年1800萬美元合約。然而羅沙里歐過去3個球季的表現起伏不定，2022年遭遇嚴重低潮，儘管2023年回穩敲出21轟，但仍不足以讓勇士執行他2024年900萬美元球隊選項。

羅沙里歐去年轉戰國民，但狀態急速衰退，並在7月遭釋出，接著曾短暫回鍋勇士，之後以小聯盟約加盟大都會，但表現仍無起色，上季他合計在大聯盟出賽91場，打出10轟、35分打點，打擊率僅0.175、進攻指數0.531。去年年底有外媒報導，羅沙里歐有意轉戰日本職棒。

如今羅沙里歐以小聯盟約加盟道奇，《MLBTR》認為這對道奇來說毫無風險；但對羅沙里歐來說，要在道奇的豪華陣容當中脫穎而出並不容易，不過如果春訓期間出現傷兵，或是他在熱身賽表現突出，或許仍有機會爭取開季26人名單的一席之地。

《MLBTR》表示，即便無法在道奇站穩腳跟，只要羅沙里歐繳出好表現，並在春訓結束前跳出合約，應該也有望獲得其他球隊青睞。

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