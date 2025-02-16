MLB》曾締造超罕見詭譎歷史！在洋基迎初登板的37歲左投宣布引退

布里爾。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在征戰8個大聯盟賽季後，37歲控球型後援左投布里爾（Richard Bleier）於本週稍早在Instagram上宣布退役。

布里爾在2008年選秀會第6輪被遊騎兵選中，2013年球季結束後在規則五選秀會被藍鳥挑走，2015年賽季與國民簽下小聯盟合約，2016年又以小聯盟合約轉戰洋基，並在29歲這年終於迎來大聯盟初登板，該年他投23局被敲20安，送出13K，防禦率1.96。

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2017年，布里爾被洋基以現金交易的方式送往金鶯，也成為球隊牛棚主力之一，他在巴爾的摩待了3年多，在2020年季中又被交易至家鄉球隊馬林魚，直到2022年依舊能維持不錯身手。不過2023年布里爾轉戰紅襪，投30.2局防禦率高達5.28，遭到釋出。

布里爾接著以小聯盟約轉戰小熊，2024年也以小聯盟約回鍋國民，但再也沒回到大聯盟，並在日前宣布引退。布里爾在IG發文表示：「這是趟令人難以置信的旅程，經歷許多高潮與低谷，從待了6年的2A，到能與我從小到大支持的馬林魚一起在季後賽中奮戰...我對自己的成就感到無比自豪。」

值得一提的是，布里爾在2022年9月28日對上大都會的比賽中，竟在一個打席就被判了3次投手犯規，此前於大聯盟共投295.1局從未被判過投手犯規的布里爾，卻成為史上第一位在單一打席發生3次投手犯規的球員。

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