晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》曾締造超罕見詭譎歷史！在洋基迎初登板的37歲左投宣布引退

2025/02/16 09:32

布里爾。（資料照）布里爾。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在征戰8個大聯盟賽季後，37歲控球型後援左投布里爾（Richard Bleier）於本週稍早在Instagram上宣布退役。

布里爾在2008年選秀會第6輪被遊騎兵選中，2013年球季結束後在規則五選秀會被藍鳥挑走，2015年賽季與國民簽下小聯盟合約，2016年又以小聯盟合約轉戰洋基，並在29歲這年終於迎來大聯盟初登板，該年他投23局被敲20安，送出13K，防禦率1.96。

2017年，布里爾被洋基以現金交易的方式送往金鶯，也成為球隊牛棚主力之一，他在巴爾的摩待了3年多，在2020年季中又被交易至家鄉球隊馬林魚，直到2022年依舊能維持不錯身手。不過2023年布里爾轉戰紅襪，投30.2局防禦率高達5.28，遭到釋出。

布里爾接著以小聯盟約轉戰小熊，2024年也以小聯盟約回鍋國民，但再也沒回到大聯盟，並在日前宣布引退。布里爾在IG發文表示：「這是趟令人難以置信的旅程，經歷許多高潮與低谷，從待了6年的2A，到能與我從小到大支持的馬林魚一起在季後賽中奮戰...我對自己的成就感到無比自豪。」

值得一提的是，布里爾在2022年9月28日對上大都會的比賽中，竟在一個打席就被判了3次投手犯規，此前於大聯盟共投295.1局從未被判過投手犯規的布里爾，卻成為史上第一位在單一打席發生3次投手犯規的球員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中