晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》簽證延誤赴美的菅野智之加入春訓！前美聯勝投王想向他討教

2025/02/16 09:57

菅野智之向金鶯隊報到。（取自金鶯官方X）菅野智之向金鶯隊報到。（取自金鶯官方X）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟各隊春訓陸續展開，受到工作簽證影響而延誤赴美的金鶯日籍35歲投手菅野智之，今天終於正式向球隊報到，也有進行長傳練習。菅野智之在春訓基地受訪時也喊話，希望能奪下世界大賽冠軍。

身為日職讀賣巨人前王牌投手的菅野智之，上季摘得中央聯盟勝投王、央聯年度MVP，休季透過入札度制度挑戰大聯盟，以1年1300萬美元加盟金鶯，展開旅美生涯。

在春訓第3天終於向球隊報到，菅野智之受訪時透露，自己預計會在後天開始進牛棚練投，也強調自己的唯一目標就是奪下世界大賽冠軍。談到大聯盟的5人輪值有別於在日職，菅野智之指出，自己在日本也有過中4日、中5日的經驗，所以已經做好接受挑戰的準備。

菅野智之金鶯春訓基地受訪。（取自X）菅野智之金鶯春訓基地受訪。（取自X）

被問及來到美國後，認為自己最需要調整的部分為何，菅野智之表示，會堅持自己一直以來的訓練模式，但同時也會去適應美國的環境與打者的風格，會仔細評斷哪些地方該維持，哪些則該做出調整。

另外，因新生兒誕生而同樣延後投入春訓的金鶯右投艾夫林（Zack Eflin），也在今天向球隊報到。曾在2023年奪下美聯勝投王的他，也同步和菅野智之一起展開訓練。艾夫林表示，很歡迎菅野智之加入球隊，也希望從他身上學到東西，「我對日本球風也很感興趣，期待更深入了解他。」

艾夫林也提到，聽說自己和菅野智之的投球風格類似，「他似乎很討厭用四壞球保送打者，這點我也一樣。我認為和他交流會非常有趣，希望能深入了解他，並從他的投球智慧中獲取一些寶貴的經驗。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中