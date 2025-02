MLB》簽證延誤赴美的菅野智之加入春訓！前美聯勝投王想向他討教

菅野智之向金鶯隊報到。(取自金鶯官方X)

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟各隊春訓陸續展開,受到工作簽證影響而延誤赴美的金鶯日籍35歲投手菅野智之,今天終於正式向球隊報到,也有進行長傳練習。菅野智之在春訓基地受訪時也喊話,希望能奪下世界大賽冠軍。

身為日職讀賣巨人前王牌投手的菅野智之,上季摘得中央聯盟勝投王、央聯年度MVP,休季透過入札度制度挑戰大聯盟,以1年1300萬美元加盟金鶯,展開旅美生涯。

在春訓第3天終於向球隊報到,菅野智之受訪時透露,自己預計會在後天開始進牛棚練投,也強調自己的唯一目標就是奪下世界大賽冠軍。談到大聯盟的5人輪值有別於在日職,菅野智之指出,自己在日本也有過中4日、中5日的經驗,所以已經做好接受挑戰的準備。

被問及來到美國後,認為自己最需要調整的部分為何,菅野智之表示,會堅持自己一直以來的訓練模式,但同時也會去適應美國的環境與打者的風格,會仔細評斷哪些地方該維持,哪些則該做出調整。

另外,因新生兒誕生而同樣延後投入春訓的金鶯右投艾夫林(Zack Eflin),也在今天向球隊報到。曾在2023年奪下美聯勝投王的他,也同步和菅野智之一起展開訓練。艾夫林表示,很歡迎菅野智之加入球隊,也希望從他身上學到東西,「我對日本球風也很感興趣,期待更深入了解他。」

艾夫林也提到,聽說自己和菅野智之的投球風格類似,「他似乎很討厭用四壞球保送打者,這點我也一樣。我認為和他交流會非常有趣,希望能深入了解他,並從他的投球智慧中獲取一些寶貴的經驗。」

