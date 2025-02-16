MLB》簽證延誤赴美的菅野智之加入春訓！前美聯勝投王想向他討教

菅野智之向金鶯隊報到。（取自金鶯官方X）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟各隊春訓陸續展開，受到工作簽證影響而延誤赴美的金鶯日籍35歲投手菅野智之，今天終於正式向球隊報到，也有進行長傳練習。菅野智之在春訓基地受訪時也喊話，希望能奪下世界大賽冠軍。

身為日職讀賣巨人前王牌投手的菅野智之，上季摘得中央聯盟勝投王、央聯年度MVP，休季透過入札度制度挑戰大聯盟，以1年1300萬美元加盟金鶯，展開旅美生涯。

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在春訓第3天終於向球隊報到，菅野智之受訪時透露，自己預計會在後天開始進牛棚練投，也強調自己的唯一目標就是奪下世界大賽冠軍。談到大聯盟的5人輪值有別於在日職，菅野智之指出，自己在日本也有過中4日、中5日的經驗，所以已經做好接受挑戰的準備。

菅野智之金鶯春訓基地受訪。（取自X）

被問及來到美國後，認為自己最需要調整的部分為何，菅野智之表示，會堅持自己一直以來的訓練模式，但同時也會去適應美國的環境與打者的風格，會仔細評斷哪些地方該維持，哪些則該做出調整。

另外，因新生兒誕生而同樣延後投入春訓的金鶯右投艾夫林（Zack Eflin），也在今天向球隊報到。曾在2023年奪下美聯勝投王的他，也同步和菅野智之一起展開訓練。艾夫林表示，很歡迎菅野智之加入球隊，也希望從他身上學到東西，「我對日本球風也很感興趣，期待更深入了解他。」

艾夫林也提到，聽說自己和菅野智之的投球風格類似，「他似乎很討厭用四壞球保送打者，這點我也一樣。我認為和他交流會非常有趣，希望能深入了解他，並從他的投球智慧中獲取一些寶貴的經驗。」

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