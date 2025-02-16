晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA明星賽》CP3、斑馬「偷吃步」遭淘汰！騎士組合勇奪技術挑戰賽冠軍

2025/02/16 10:00

騎士組合莫布里和米契爾奪下技術挑戰賽冠軍。（美聯社）騎士組合莫布里和米契爾奪下技術挑戰賽冠軍。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA明星賽技術挑戰賽今天登場，馬刺組合保羅（Chris Paul）、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）竟鑽規則漏洞，在預賽就淘汰，最終由騎士組合莫布里（Evan Mobley）和米契爾（Donovan Mitchell）奪下冠軍。

今年NBA明星賽在勇士主場大通中心舉行，技術挑戰賽一共分為4組，地主派出老將D.格林（Draymond Green）、穆迪（Moses Moody）聯手出擊，另外馬刺保羅、溫班亞瑪一組；騎士莫布里和米契爾搭檔，另一組則是新秀組合，巫師的薩爾（Alexandre Sarr） 和老鷹里薩謝（Zaccharie Risacher）。

馬刺保羅、溫班亞瑪預賽率先上場，但兩人抓規則漏洞拚速度，只把球丟出而不求投進，僅花了47.9秒完成，讓全場看傻眼，米契爾也在場邊狂噓，但最後這種偷吃步的方式，讓他們直接被取消資格。

最後由勇士和騎士組合進到決賽，騎士莫布里和米契爾在決賽僅用了1分鐘完賽，勇士穆迪和D.格林壓軸上陣，但無法超越騎士的成績，最後由莫布里和米契爾抱走冠軍。

馬刺保羅、溫班亞瑪。（美聯社）馬刺保羅、溫班亞瑪。（美聯社）

勇士穆迪。（美聯社）勇士穆迪。（美聯社）

老鷹里薩謝。（法新社）老鷹里薩謝。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中