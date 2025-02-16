NBA明星賽》CP3、斑馬「偷吃步」遭淘汰！騎士組合勇奪技術挑戰賽冠軍

騎士組合莫布里和米契爾奪下技術挑戰賽冠軍。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA明星賽技術挑戰賽今天登場，馬刺組合保羅（Chris Paul）、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）竟鑽規則漏洞，在預賽就淘汰，最終由騎士組合莫布里（Evan Mobley）和米契爾（Donovan Mitchell）奪下冠軍。

今年NBA明星賽在勇士主場大通中心舉行，技術挑戰賽一共分為4組，地主派出老將D.格林（Draymond Green）、穆迪（Moses Moody）聯手出擊，另外馬刺保羅、溫班亞瑪一組；騎士莫布里和米契爾搭檔，另一組則是新秀組合，巫師的薩爾（Alexandre Sarr） 和老鷹里薩謝（Zaccharie Risacher）。

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馬刺保羅、溫班亞瑪預賽率先上場，但兩人抓規則漏洞拚速度，只把球丟出而不求投進，僅花了47.9秒完成，讓全場看傻眼，米契爾也在場邊狂噓，但最後這種偷吃步的方式，讓他們直接被取消資格。

最後由勇士和騎士組合進到決賽，騎士莫布里和米契爾在決賽僅用了1分鐘完賽，勇士穆迪和D.格林壓軸上陣，但無法超越騎士的成績，最後由莫布里和米契爾抱走冠軍。

馬刺保羅、溫班亞瑪。（美聯社）

勇士穆迪。（美聯社）

老鷹里薩謝。（法新社）

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