HBL》拚無止盡籃球計畫 黃瀚陞讚能找出問題提高訓練效率

Nike舉辦拚無止盡籃球計畫，為台灣高中菁英球員打造多元訓練課程。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕運動品牌Nike為國內HBL菁英球員打造的「拚無止盡籃球計畫」本週末登場，為了讓球員能全方位發展，除了有運動科學、營養管理外還有公關表達等課程。南山高中黃瀚陞表示，透過運科來協助投籃訓練，讓他可以更清楚自己的狀況，讓訓練更有效率。

Nike於今年啟動「拚無止盡籃球計畫」，計畫由總教練許晉哲領軍，不僅請來各領域師資，還邀請職業運動員進行經驗傳承，透過長期及全方位的計畫培育年輕運動員建立穩定的態度與深厚的實力。

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這次「拚無止盡籃球計畫」邀請剛結束8強賽程的球員，包含男子組南山高中黃瀚陞、松山高中劉廷寬、東山高中田亞脩、光復高中莊立安、能仁家商陳建勳，女子組金甌女中林宇涵、北一女中彭郁榛、南山高中林念臻、永仁高中邱芷媗、普門中學陳詩晴、陽明高中吳宣伶。

上學年度奪下MVP的黃瀚陞，今年要再度帶領南山前進小巨蛋，這次參與「拚無止盡籃球計畫」，他表示，藉由投籃訓練系統可以看到很多出手數據，能夠調整自己出手方式，「這個科技幫助真的很大，尤其是球的弧度這點，球太低命中率就會降很低，這次8強很明顯當我體能下降時，球出手角度低，命中率就出現下滑。」

「拚無止盡籃球計畫」的訓練基地選在內湖「Shoot 360 Taipei」，這裡有亞洲獨有的「技術訓練模擬器」及「投籃訓練模擬器」，黃瀚陞表示，這裡的訓練環境很舒適，自己若有時間也會想來這裡練球。

Nike舉辦拚無止盡籃球計畫，為台灣高中菁英球員打造多元訓練課程。（記者粘藐云攝）

Nike舉辦拚無止盡籃球計畫，為台灣高中菁英球員打造多元訓練課程。（記者粘藐云攝）

Nike舉辦拚無止盡籃球計畫，為台灣高中菁英球員打造多元訓練課程。（記者粘藐云攝）

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