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MLB》日媒盤點挑戰大聯盟失利的前日職好手 前中信兄弟洋投遭提及

2025/02/16 10:56

牧田和久。（資料照，記者林正堃攝）牧田和久。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心/綜合報導〕此休季包含佐佐木朗希、菅野智之、小笠原慎之介與青柳晃洋等日職好手先後挑戰大聯盟舞台，日媒《Baseball Channel》也撰文回顧過去帶著日職風光成績挑戰大聯盟，最終結果不進理想的球員，其中曾旅台的牧田和久就遭點名。

號稱「和製潛水艇」的牧田和久日職生涯於西武獅發跡，2011年新人年勇奪22次救援成功，成功拿下洋聯新人王，隔年轉戰先發，繳出13勝，曾4次入選明星賽，也多次代表日本國家隊出賽。2017年用入札制度挑戰大聯盟加盟教士隊，僅在2018年登上大聯盟，出賽27場，繳出0勝1敗，2場中繼成功、防禦率5.40的成績。

牧田和久2019年返日加盟樂天金鷲，轉隊首年繳出22場中繼成功和防禦率2.16的好成績，但2021年表現下滑，在一軍只出賽17場，休賽季就被樂天宣布戰力外。2022年牧田和久來台加盟中信兄弟，但在一軍僅出賽6場投5.1局，被敲出多達14支安打，失掉5分都是自責分，防禦率高達8.44，在9月12日被中信兄弟註銷，10月底宣布引退。

《Baseball Channel》指出，過去有許多在日本職棒留下輝煌成績，但在轉戰大聯盟後未能繳出理想表現的案例，有如被大聯盟的「高牆」給阻擋。而以稀有下勾投法挑戰大聯盟的牧田和久，也沒能成功應對大聯盟的打者。

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