NBA明星賽》和CP3在技術挑戰賽「偷吃步」失格 溫班亞瑪坦承：這我想的（影音）

溫班亞瑪與保羅。(今日美國)

〔記者粘藐云/綜合報導〕馬刺「老少配」保羅(Chris Paul)和溫班亞瑪(Victor Wembanyama)兩人攜手參與技術挑戰賽,卻因鑽規則漏洞被判失格。賽後斑馬坦承,這個想法是他提出來的,「我不後悔,我覺得這是一個好點子。」

NBA技術挑戰賽的規則是球員必須完成傳球,還有在3個投籃點投籃,每一個點有3次機會,若直接投進即可前進下一個點,但若沒投進,則要3球全部投完才能繼續,而技術挑戰賽比的是完成時間,成為規則上的漏洞。

Chris Paul and Victor Wenbanyama found the hack in the Skills Challenge. pic.twitter.com/lP5CzssATS