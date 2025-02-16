NBA明星賽》和CP3在技術挑戰賽「偷吃步」失格 溫班亞瑪坦承：這我想的（影音）

溫班亞瑪與保羅。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕馬刺「老少配」保羅（Chris Paul）和溫班亞瑪（Victor Wembanyama）兩人攜手參與技術挑戰賽，卻因鑽規則漏洞被判失格。賽後斑馬坦承，這個想法是他提出來的，「我不後悔，我覺得這是一個好點子。」

NBA技術挑戰賽的規則是球員必須完成傳球，還有在3個投籃點投籃，每一個點有3次機會，若直接投進即可前進下一個點，但若沒投進，則要3球全部投完才能繼續，而技術挑戰賽比的是完成時間，成為規則上的漏洞。

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Chris Paul and Victor Wenbanyama found the hack in the Skills Challenge. pic.twitter.com/lP5CzssATS — Steve Jones Jr. （@stevejones20） February 16, 2025

保羅和溫班亞瑪兩人在技術挑戰賽的投籃部分，只求把3球投完，不追求投進，藉此節省時間，而兩人確實只花了47.9秒完成，比別組快上許多，但最後被大會認為，他們沒有符合程序，遭判失格。

溫班亞瑪賽後坦承這是他想出來的，「我不後悔，我覺得這是一個好點子。」他提到，但他們確實是拿下最快時間，數字說明了一切。

不過，D.格林（Draymond Green）透露，他們兩人並非突然在比賽時才使出這招，賽前溫班亞瑪確實有先詢問過，到底能否用這種不把球投進的方式去完成比賽，也獲得同意，「但他可能真的是問錯人了。」

至於拿下冠軍的米契爾（Donovan Mitchell）表示，「如果他們沒被判失格，搞不好我們也會效法，就是為了贏而這樣做。」莫布里（Evan Mobley）也坦言，他跟溫班亞瑪有同樣的想法，但看到對方失格，他覺得還是得按照正常程序。

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