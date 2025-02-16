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網球》義氣相挺好友最後一舞！喬科維奇與佛達斯柯出戰杜哈男雙

2025/02/16 11:55

喬科維奇。（資料照）喬科維奇。（資料照）

〔記者盧養宣／綜合報導〕塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）將在本週杜哈男網賽回歸賽場，除出戰單打賽事，也將與西班牙老將佛達斯柯（Fernando Verdasco）搭檔混雙，義氣相挺好友最後一舞。

左手持拍的佛達斯柯生涯拿過7座巡迴賽單打冠軍、累積559勝，最高排名曾高居世界第7，大滿貫最佳成績則是2009年打進澳網4強，最後在5小時10分鐘的史詩大戰不敵同胞納達爾（Rafael Nadal）。雙打成績同樣不俗，拿過8座冠軍，雙打最佳排名是世界第8位。

佛達斯柯。（資料照）佛達斯柯。（資料照）

41歲佛達斯柯近日在社群表示將在杜哈男網賽結束後高掛球拍，同時宣布會與喬科維奇出戰男雙，「還有什麼比跟我的好友一起打雙打更好的方式來結束生涯呢？他是這項運動的傳奇、史上最偉大的運動員之一，我會享受每一刻，在這最後一次全力以赴，感謝在我的生涯中，無論遇到順、逆境，都陪伴我的每個人。」

喬科維奇／佛達斯柯組合雙打首輪將遭遇哈薩克巴伯里克（Alexander Bublik）俄羅斯哈查諾夫（Karen Khachanov），另外喬帥此次名列單打第3種子，首輪對手為義大利貝雷帝尼（Matteo Berrettini），兩人過去4度交手，喬科維奇未嘗敗績。

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