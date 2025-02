NBA明星賽》每一灌都滿分！麥克朗完成灌籃大賽3連霸 史上第一人（影音）

麥克朗灌藍大賽三連霸。(法新社)

〔記者粘藐云/綜合報導〕26歲的魔術球員麥克朗(Mac McClung)今天在灌籃大賽頻頻演出驚奇,第1灌上演飛越車子的好戲,技壓群雄,且4次灌籃機會他都拿下50分滿分,完成灌籃大賽3連霸。

今年灌籃大賽參賽者包含衛冕者魔術球員麥克朗,他要挑戰史無前例3連霸,還有馬刺菜鳥卡斯特(Stephon Castle),公牛布澤利斯(Matas Buzelis)以及公鹿二年級生A.傑克森(Andre Jackson Jr.)。

麥克朗在第一次灌籃就搬出車子,並從車子天窗裡的人手上拿球灌籃,難度極高,而他順利完成也讓全部評審都給了50分,最後由他和馬刺卡斯特進入決賽。

