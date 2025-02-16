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NBA明星賽》每一灌都滿分！麥克朗完成灌籃大賽3連霸 史上第一人（影音）

2025/02/16 11:58

麥克朗灌藍大賽三連霸。（法新社）麥克朗灌藍大賽三連霸。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕26歲的魔術球員麥克朗（Mac McClung）今天在灌籃大賽頻頻演出驚奇，第1灌上演飛越車子的好戲，技壓群雄，且4次灌籃機會他都拿下50分滿分，完成灌籃大賽3連霸。

今年灌籃大賽參賽者包含衛冕者魔術球員麥克朗，他要挑戰史無前例3連霸，還有馬刺菜鳥卡斯特（Stephon Castle），公牛布澤利斯（Matas Buzelis）以及公鹿二年級生A.傑克森（Andre Jackson Jr.）。

麥克朗在第一次灌籃就搬出車子，並從車子天窗裡的人手上拿球灌籃，難度極高，而他順利完成也讓全部評審都給了50分，最後由他和馬刺卡斯特進入決賽。

卡斯特在決賽先登場，雖然第一次費了一番手腳才把球灌進，最終仍拿下49.6分；麥克朗在決賽第1灌，則是連灌兩球，相當花俏，再度獲得滿分。

隨後卡斯特第2次灌籃也相當流暢，拿下滿分，稍稍給了對手壓力，但麥可朗最後一灌非常華麗，不只越過一人還先碰了籃框前緣再灌進，滯留空中時間相當久，獲得評審好評拿下50分，以4次灌籃都滿分的完美成績，締造灌籃大賽3連霸也是史上第一人。

麥克朗飛過汽車灌藍。（美聯社）麥克朗飛過汽車灌藍。（美聯社）

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