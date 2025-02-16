棒球》自承近5年3度手肘手術 前樂天洋投卡本特宣布退休

卡本特。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕今年34歲，生涯在美職老虎隊登上大聯盟、效力中職樂天桃猿和韓職韓華鷹的左投卡本特（Ryan Carpenter），今天在個人IG上發長文，正式宣告自己將從選手生涯退役。

卡本特在文中寫道，14年打球生涯中，他歷經許多人生課題、掙扎和血汗，他很珍惜這個生涯，不會把任何一秒的回憶和任何事物交換，「隊友、教練、訓練員或球迷，還有許多人族繁不及備載，我的生涯中遇到許多很棒的人。」

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卡本特說，打棒球生涯讓他足跡走過兩個大陸、4個國家和更多的州郡，得到的經驗跟回憶值得回味一輩子。卡本特接著寫下：「我常跟自己說，若身體無法達到面對比賽的要求，就得離開了。經過近5年第3度手肘手術，我想是時候向前看了。」

卡本特感謝父母親和姊妹，自他小時候首度接觸棒球時對他的支持，直言自己很幸運有父母親花費時間跟金錢支持他。卡本特也感謝自己的妻子，在兩人交往後她理解比賽、隨時支持他，陪他到各個國家，甚至在他生涯最大難關時也持續陪伴他。

卡本特2011年選秀會後和光芒隊簽約，但在隊內體系沒有太多機會，於2014年遭釋出，隨後輾轉來到洛磯、老虎隊，效力老虎隊時升上大聯盟，2018、2019年合計出賽15場、防禦率8.57。

2020年，樂天桃猿隊和卡本特簽約，他在中職出賽26場、157.1局，戰績10勝7敗、防禦率4.00。卡本特在中職還有另類單季紀錄，他單季18次觸身球，是目前中職單季新高。

隔年，卡本特轉戰韓職，他在韓職首年就貢獻31場出賽、170局，防禦率3.97，但隔年僅出賽4場就因傷遭釋出。卡本特前年還和教士隊簽下小聯盟約，如今考量個人傷勢狀況，宣告退役。

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