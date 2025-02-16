經典賽》12強陪練員變正選！陳重羽生涯首見紀錄加持

陳重羽。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕經典賽資格賽台灣隊選進如同預期3名捕手，陳重羽和蔣少宏都是生涯第一次入選一級國家隊，其中陳重羽從世界12強的陪練員，到資格賽集訓期間把握機會變成正選，14日的他就說，若有選上都會開心、期待，還是要保持平常心去看待所有事情。

高宇杰和陳重羽擔綱2場台韓交流賽的先發捕手，打擊上都有發揮，高宇杰擊出致勝的逆轉長打，陳重羽則是發揮纏鬥功力，一個打席耗費打者13顆球，包括9顆界外球，最終選到四壞，讓對方再投沒多久就退場。

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陳重羽在單一打席纏鬥13球，是過去在中職不曾有過的紀錄，過去他在中職一軍例行賽纏鬥最多球是2023年5月26日對樂天桃猿蘇俊璋的12球。

陳重羽回憶首場上場時，心情是既興奮又帶點緊張，「畢竟是穿上這件球衣（台灣隊）的第1場對外比賽，有觀眾進場，太久沒有在有這種張力的球賽上場，有趕快把節奏調整回來。」

回憶世界12強當陪練員，陳重羽表示有吸收曾總那時給的打擊建議，朝這方向去努力，「在過程中遇到問題，志綱前輩也都在，多吸收教練給的資訊去調整。」

台灣隊入選的3名捕手，以陳重羽的29歲為最資深，高宇杰和蔣少宏都是27歲，皆是正值顛峰的成熟之齡。陳重羽表示，高宇杰是他在國體的學弟，少宏跟宇杰同一屆，其實在學生棒球時期都熟識，「大家都會交流想法和經驗，支持彼此，氛圍是很好的。」

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