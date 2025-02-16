晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

經典賽》12強陪練員變正選！陳重羽生涯首見紀錄加持

2025/02/16 13:54

陳重羽。（資料照，記者陳志曲攝）陳重羽。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕經典賽資格賽台灣隊選進如同預期3名捕手，陳重羽和蔣少宏都是生涯第一次入選一級國家隊，其中陳重羽從世界12強的陪練員，到資格賽集訓期間把握機會變成正選，14日的他就說，若有選上都會開心、期待，還是要保持平常心去看待所有事情。

高宇杰和陳重羽擔綱2場台韓交流賽的先發捕手，打擊上都有發揮，高宇杰擊出致勝的逆轉長打，陳重羽則是發揮纏鬥功力，一個打席耗費打者13顆球，包括9顆界外球，最終選到四壞，讓對方再投沒多久就退場。

陳重羽在單一打席纏鬥13球，是過去在中職不曾有過的紀錄，過去他在中職一軍例行賽纏鬥最多球是2023年5月26日對樂天桃猿蘇俊璋的12球。

陳重羽回憶首場上場時，心情是既興奮又帶點緊張，「畢竟是穿上這件球衣（台灣隊）的第1場對外比賽，有觀眾進場，太久沒有在有這種張力的球賽上場，有趕快把節奏調整回來。」

回憶世界12強當陪練員，陳重羽表示有吸收曾總那時給的打擊建議，朝這方向去努力，「在過程中遇到問題，志綱前輩也都在，多吸收教練給的資訊去調整。」

台灣隊入選的3名捕手，以陳重羽的29歲為最資深，高宇杰和蔣少宏都是27歲，皆是正值顛峰的成熟之齡。陳重羽表示，高宇杰是他在國體的學弟，少宏跟宇杰同一屆，其實在學生棒球時期都熟識，「大家都會交流想法和經驗，支持彼此，氛圍是很好的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中