網球》「悲傷的一天」 辛納兩度藥檢陽性只禁3個月、球界譁然

義大利球王辛納因為禁藥案僅被禁賽三個月，引起球界諸多不滿。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕義大利球王辛納（Jannik Sinner）在昨日與世界反運動禁藥機構（WADA） 達成和解，辛納接受3個月的禁賽，代表他仍能夠在禁賽結束後參加四大滿貫之一的法國網球公開賽，網球界對此出現許多不滿聲浪，其中以過去曾多次批判辛納的「壞小子」基里歐斯（Nick Kyrgios）最為激烈。

辛納在去年藥檢被兩度驗出氯司替勃（Clostebol），當時他解釋，物理治療師在幫他處理傷口時，使用了含有該物質的噴劑進行按摩與治療，導致該物質進入體內，後續國際網球誠信機構（ITIA）接受辛納的申訴理由，讓他僅被扣除部分獎金與積分，辛納也持續表示自己非故意違規。去年9月WADA向國際體育仲裁法庭（CAS）上訴，近期WADA接受辛納的解釋與他和解，最終僅被禁賽3個月。

請繼續往下閱讀...

在辛納的禁藥風波裡面，最常批評他的基里歐斯馬上發文指出，WADA一開始說禁賽應該是1到2年，但辛納的團隊顯然用盡一切努力讓禁賽只剩下3個月，獎項跟獎金都沒有被取消。有罪還是無罪？對網球而言這是悲傷的一天。公平在網球運動當中不存在。」、「有很多球員都有相同的感受，太可疑了。」

基里歐斯批評，這是網球界悲傷的一天。（資料照）

基里歐斯額外點出，「所以你（辛納）當時表示自己是無辜的，我們也被告知你是無辜的，但你現在卻被禁賽了？這根本就不合理。我收到很多球員的私訊，甚至連大滿貫冠軍都在跟我這件事情有多誇張。」、「我要告訴未來的網球選手，在今天之後，你可以使用禁藥，只要說『我不知道』...檢驗陽性、等所有的調查結束，然後只會被禁賽3個月，不會被奪走任何的獎項以及獎金，就可以繼續比賽了。」「對我，一個從7歲就開始這項運動，對抗一次又一次的傷病的人來說，這是悲傷的一天。我祈禱從事這項運動的孩子們可以用正確的方式來競爭。」

不只基里歐斯表達不滿，俄羅斯前球王卡費尼可夫（Yevgeny Kafelnikov）也發文批判：「我不明白！如果你100%確定你是清白的（像他之前跟他律師聲稱的那樣），為什麼你要接受3個月的禁賽？這對我來說根本不合理。」

三屆大滿貫冠軍、瑞士單反名將瓦林卡（Stan Wawrinka）也發文說道：「我不再相信這項運動是乾淨的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法