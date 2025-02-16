UBA》中信擺脫陰霾險勝佛光開胡 主帥：10連勝不是好事

中信趙云楓攻下21分助隊險勝佛光。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕擺脫昨日遭下剋上的陰霾，中信學院今在113學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級複賽第二日，在當家中鋒趙云楓21分、18籃板領軍之下，以75：74驚險擊退佛光大學，收下複賽首勝。

以頭號種子之姿晉級的中信學院昨意外在首戰不敵世新大學，佛光大學則逆轉台灣師大今要力拚2連勝，兩隊在預賽階段交手，當時中信學院以89：75力退佛光大學。

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中信上半場靠中鋒趙云楓獨攬13分領軍，取得44：38領先，她也是前兩節兩隊唯一得分超過雙位數的球員，佛光易籃後靠三分雨攻勢展開反撲，李宜樺外線破網一度助隊追到只剩2分差，不過中信節末回穩連拿5分，帶著65：58優勢進入決勝節，佛光發揮韌性，靠李宜樺的三分球與連文鈴的補籃追到69：69，

隨後雙方屢屢錯失得分機會，最後一分鐘兩隊戰成71：71平手，中信靠趙云楓補籃得手超前，陳妤薰兩度站上罰球線2罰1中，雖然最後被佛光王筱慶再飆進三分彈，仍以1分差收下勝利。

趙云楓拿下全隊最高21分、18籃板，邱群琋挹注14分，楊淑琄拿下13分，佛光先發5人得分都超過雙位數，黃渝庭與連文鈴都有13分進帳，李宜樺、陳丁綺都有12分演出，邱子芸挹注10分。

中信學院總教練何正峰賽後指出，複賽階段用人較謹慎，主力在比賽後半段體力下滑是讓對手追近比分的原因，但仍肯定子弟兵在經過昨天輸球過後做出調整，「拿下首勝對她們來說也是一種鼓勵。」

對於昨天不敵世新大學，何正峰坦言自己也很意外、對士氣無疑造成影響，中信在預賽首戰不敵台灣師大後以10連勝收尾，也讓何正峰今表示，「我只能說連贏10場對我們來說不是好事，所以昨天輸球也不是壞事，可以從輸球中去找到贏球的方程式。」

昨日3場就有2場「下剋上」，對於本屆6強戰況激烈，何正峰也認為，對UBA、女籃發展都是好事，「沒有超強隊伍就是看各隊的策略、臨場狀況，實力接近就用球技說話，沒有獨霸對UBA可看度、女籃成長都有幫助。」

中信楊淑琄跳投得分。（記者林正堃攝）

中信邱群琋。（記者林正堃攝）

中信趙云楓上籃得分。（記者林正堃攝）

佛光陳丁綺。（記者林正堃攝）

佛光黃渝庭。（記者林正堃攝）

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