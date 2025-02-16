晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

UBA》要從Hello Kitty變母老虎！中信教頭期許趙云楓更霸氣

2025/02/16 17:31

中信趙云楓上籃得分。（記者林正堃攝）中信趙云楓上籃得分。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕中信學院今在113學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級複賽第二日，靠當家中鋒趙云楓21分、18籃板，以及末節的關鍵補籃，以75：74險勝佛光大學，主帥何正峰期許趙云楓在場上可以更霸氣。

身高187公分的趙云楓本季隨何正峰從世新南下加入中信，預賽階段繳出場均16.6分，14.2籃板僅次美和科大外籍生彼葳，是本屆本土籃板后，昨對上世新大學一戰也有17分、14籃板演出。

何正峰今肯定趙云楓轉隊後有所成長，但也形容她「大姐姐有小女孩的心，在場上打球打得跟Hello Kitty一樣，希望她能更霸氣、更成熟。」何正峰期許趙云楓就算球隊贏球、帳面成績出色也要繼續精進自己，「不要只看學校榮譽，更是為了整體女籃環境，不然這麼好的身體條件很可惜。」

趙云楓隨後受訪透露，教練希望自己「不要打得像Hello Kitty、要像母老虎」，對於這樣的期待，她表示，自己正在努力，「在球場上要更積極一點，如果真的很累了就跟教練說先把我換下場，但在場上就要什麼都做到最好。」

趙云楓去年投入WSBL選秀獲得台元女籃青睞，儘管最後決定繼續留在UBA賽場磨練，她仍很常看台元比賽，透露相當欣賞林蝶、德國洋將瑪莉，希望向兩位長人學習。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中