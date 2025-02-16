UBA》要從Hello Kitty變母老虎！中信教頭期許趙云楓更霸氣

中信趙云楓上籃得分。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕中信學院今在113學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級複賽第二日，靠當家中鋒趙云楓21分、18籃板，以及末節的關鍵補籃，以75：74險勝佛光大學，主帥何正峰期許趙云楓在場上可以更霸氣。

身高187公分的趙云楓本季隨何正峰從世新南下加入中信，預賽階段繳出場均16.6分，14.2籃板僅次美和科大外籍生彼葳，是本屆本土籃板后，昨對上世新大學一戰也有17分、14籃板演出。

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何正峰今肯定趙云楓轉隊後有所成長，但也形容她「大姐姐有小女孩的心，在場上打球打得跟Hello Kitty一樣，希望她能更霸氣、更成熟。」何正峰期許趙云楓就算球隊贏球、帳面成績出色也要繼續精進自己，「不要只看學校榮譽，更是為了整體女籃環境，不然這麼好的身體條件很可惜。」

趙云楓隨後受訪透露，教練希望自己「不要打得像Hello Kitty、要像母老虎」，對於這樣的期待，她表示，自己正在努力，「在球場上要更積極一點，如果真的很累了就跟教練說先把我換下場，但在場上就要什麼都做到最好。」

趙云楓去年投入WSBL選秀獲得台元女籃青睞，儘管最後決定繼續留在UBA賽場磨練，她仍很常看台元比賽，透露相當欣賞林蝶、德國洋將瑪莉，希望向兩位長人學習。

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