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NBA》被東契奇驚天交易案嚇到 聯盟主席同情球迷也呼籲相信高層

2025/02/16 18:00

NBA主席席爾瓦。（法新社）NBA主席席爾瓦。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠與湖人在交易截止日前進行震撼聯盟的東契奇（Luka Doncic）交易案，聯盟主席席爾瓦（Adam Silver）今天在明星賽時談到該起交易，表示他同情獨行俠球迷，同時也同情獨行俠高層，並希望球迷相信他們。

席爾瓦今天在記者會上表示，他對於東契奇的交易案感到震驚：「我不知道東契奇會是有可能被交易的球員，這對我來說是新聞。我在當下就像粉絲一樣在關注消息。」席爾瓦還表示，除非球隊公開出售球員，要不然這種機密資訊是不會跟聯盟分享的。

年僅25歲、仍在冉冉上升中的球星東契奇被獨行俠交易出去，換來的主菜還是過往充滿傷病史的A.戴維斯（Anthony Davis），許多獨行俠球迷都對此相當不滿，席爾瓦直言，他同情那些氣憤的球迷：「我了解。達拉斯去年才剛打進總冠軍賽。」、「我也曾說過，我很喜歡Luka。」

東契奇。（資料照）東契奇。（資料照）

席爾瓦同時表示，他也對獨行俠的管理階層表示同情，他相信達拉斯交易東契奇是為球隊好而非陰謀論，先前有言論指出，這筆交易是球隊將要搬遷到拉斯維加斯的序曲：「我也對獨行俠管理階層表示同情。」、「我可以確定一件事，無論歷史最終會如何評斷這筆交易，他們肯定是做出認為對球隊現在最好的舉動。我完全不知道，也不相信球隊是有什麼不可告人的動機。」

最後，席爾瓦也呼籲獨行俠球迷要相信這個球團，「對達拉斯的球迷，我只能說，時間會說明這是否是筆聰明的交易，我認為應該要相信球團，這個球團確實做了一個他們相信最符合球團利益的交易。這不意味著是對還是錯，只是很難去設身處地為他人著想，他們就處在這種情況當中，他們有自己認為能夠奪冠的哲學，而我無從置喙。」

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