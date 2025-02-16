中職》獅最速152公里的菜鳥火球男發威！ 6上6下猛飆2K

鍾允華。（統一獅提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕統一獅今舉行隊內紅白對抗賽，紅白兩隊比數緊咬不放，直至5局仍然是2比2平手。六局上，紅隊雖然靠著溫子賢高飛犧牲打送回1分，但白隊隨即在下半局憑藉陳重廷一分打點安打追平比數，終場雙方以3比3平手作收。

白隊首局憑藉張皓崴安打，陳重廷擊出帶有1分打點的二壘安打，先馳得點。紅隊在二局隨即扳平比數，林祖傑、林泓弦串聯安打，攻下1分。

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兩隊在三局雖有零星攻勢，但都未能延續，直至四局，紅隊攻勢再起，溫子賢靠著失誤上壘後，林泓弦敲出中外野安打，送回1分，白隊陳重廷、林培緯接連把握失誤攻佔壘包，再度追平比分。四局結束，雙方2比2平手。

六局，紅隊潘傑楷保送，靠著潘磊安打及溫子賢高飛犧牲打，拿到1分，而白隊則是在下半局陳聖平選到保送後，陳重廷補上一支右外野安打，再將比分扳平，最終兩隊以3比3，結束首場隊內紅白對抗賽。

生涯最速152公里的菜鳥鍾允華今日扛起白隊先發投手，接連拿下6個出局數，且未讓打者上壘，其中更送出2次三振，他很滿意今天表現，但他也表示，教練針對球種使用方面給予一些觀念，「為了不要讓後面的打者看到我其他的球種，面對打者盡量先以直球為主。」

鍾允華。（統一獅提供）

林泓弦本場打擊火力佳，繳出單場3支3的亮眼成績，他表示，春訓階段有加強打擊和守備的訓練量，今日打擊表現好僅是發揮平常練習結果，但守備方面可能因為太久沒有比賽，跑位還需要加強。

林泓弦去年休賽季曾前往沖繩參與冬季聯盟，不僅提升打擊經驗，也有機會與各國選手交流，他說：「在冬盟認識許多來自各國的選手，像是日本或德國，有時候在球場就會靠著手機翻譯軟體聊天。」

陳重廷今日同樣有攻守俱佳的好表現，上壘率百分百，他說：「我沒有想那麼多，因為是第一場比賽，就把平時練習的東西拿出來試試看，可能運氣比較好。」春訓期間，陳重廷也有向教練郭俊佑請教如何調整打擊力量，他表示，目前當然還是按部就班地做好每天安排的事情。

陳重廷。（統一獅提供）

鍾允華。（統一獅提供）

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