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新竹市首辦市長盃霹靂舞錦標賽 眾家舞林高手決戰風城

2025/02/16 18:26

新竹市政府首辦市長盃霹靂舞錦標賽，眾家舞林高手決戰風城。（新竹市政府提供）新竹市政府首辦市長盃霹靂舞錦標賽，眾家舞林高手決戰風城。（新竹市政府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府首度辦理市長盃霹靂舞錦標賽，今於新竹風live house熱血開賽，此次賽事邀請國內外頂尖評審，包含台灣首位奧運霹靂舞國手孫振、韓國舞者Gonzo及台灣資深舞者Aya，提升比賽的專業度與公正性，而此次賽事冠軍將代表台灣至韓國參加國際大賽，期勉選手們都能享受舞台，並讓青年朋友與運動舞蹈產生更深的連結，展現竹市的青年活力。

去年市府支持辦理中華民國霹靂舞國手選拔積分賽，提供更多有志在霹靂舞運動發揮的選手們競技舞台，而竹市體育會霹靂舞委員會於去年11月18日成立後，旋即在今年辦理首屆市長盃大賽。

首屆市長盃霹靂舞錦標賽結合韓國Rockin' Sensation國際賽事台灣選拔賽，讓竹市能與世界級的霹靂舞競技舞台接軌，提升竹市選手的競技水準。此外，為了培育年輕舞者，此次賽事特別增設U18青少年組，期望透過賽事發掘新秀，強化未來培訓計畫，讓竹市成為台灣霹靂舞運動的新搖籃。

教育處表示，此次賽事吸引150位選手報名參加，年紀最小參賽者為9歲，更有多位國內頂尖選手參與，包含亞運培訓隊國手吳奇儒、鄭馨維、吳定杰、楊加力等頂尖選手，成為此屆大賽最受矚目的亮點之一。其中，吳定杰選手在去年勇奪台灣指標性賽事RED BULL BC ONE冠軍，更曾在前年拿下歐洲IBE青少年組冠軍，展現國際級的實力。楊加力選手同樣是去年度RED BULL BC ONE台灣冠軍，兩位頂尖B-boy將在賽場上帶來高水準對決，讓現場觀眾感受到霹靂舞競技攝人的感官震撼。

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