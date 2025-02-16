MLB》海盜火球狀元想再進化！ 休賽季加練球種盼提升效率

史基斯。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕海盜火球狀元史基斯（Paul Skenes）在去年球季透過精彩的投球豪取國聯新人王，休賽季他持續精進自己的技術，加練卡特球盼能夠讓表現更上層樓。

史基斯上季直到5月才迎來生涯初登板，不過他馬上展現自己為何是自「天才小史」史崔斯伯格（Stephen Strasburg）後最強大學投手的能耐，整季在大聯盟出賽23場，主投133.0局送出170K，拿下11勝3敗，防禦率1.96，季末成為海盜史上第二位新人王。

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新賽季史基斯有望更上層樓，他在春訓時向記者透露，休賽季有針對一些東西進行修正，並練習兩顆新球種：卡特球與尾勁像是伸卡球的二縫線速球。加上原本就有的四縫線火球、橫掃球與「快速指叉伸卡球」（Splinker），史基斯將變得更難捉摸。

海盜投手教練Oscar Marin表示，除了卡特球外，史基斯試著用兩種方式丟他的滑球，所以他現在有橫掃滑球以及滑球，卡特球是為了要讓他變得更有效率。而二縫線速球比較偏向是實驗性質，看看能夠發揮到怎樣的程度。

33歲明星二壘手佛雷澤（Adam Frazier）在今年重返海盜，他在春訓期間跟史基斯交手過後表示，他根本就揮不到他的快速指叉伸卡球，「沒人拿那個東西有辦法，就算碰到那顆球，也只能把球打到地上而已。」

除了練習新球種以外，史基斯也希望今年他的局數可以投得更長。去年賽季海盜為了保護史基斯，時常在他投到100球的時候就把他給換下，就算他沒被打也一樣，不過本季史基斯可能仍會受到一定程度的保護，150到175局會是他預測的合理局數。

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