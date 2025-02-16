日職》本季春訓第二次登板！ 王彥程僅投0.2局狂失7分

王彥程。（取自樂天金鷲官網）

〔體育中心/綜合報導〕今天於名護球場舉行的樂天金鷲與日本火腿的日職熱身賽中，我國好手王彥程在第8局雙方平手時，代表樂天中繼上場投球，但他投球狀態不佳，主投0.2局狂失7分，終場樂天就以4:11敗給日本火腿。

王彥程今天一上來就遭到野村佑希擊出右外野二壘安打，接下來面對淺間大基則投出四壞保送，形成一二壘有人的局面，隨後火腿選擇犧牲打將跑者推進至二三壘後，王彥程被郡司拓也擊出帶有兩分打點的二壘安打，下一棒的清水優心則擊出游擊方向強襲球形成安打，上川畑大悟選到保送形成滿壘後，松本剛擊出中外野方向高飛犧牲打送回跑者，水谷瞬擊出右外野安打再度讓場上形成滿壘，最後王彥程在被奈良間大己擊出左外野安打失掉兩分後，被教練替換下場。

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接替的下一任投手津留﨑大成上來後也沒辦法止住火腿打線的攻勢，被單局第二次打擊的野村佑希擊出中外野3壘安打，讓原先在一二壘的跑者都回來得分，最終火腿打線在第8局共打12人次，攻下7分，而這7分都是王彥程的自責分。

今年春訓王彥程開季從一軍出發，但他目前兩場比賽的投球狀態都不盡理想，至今主投2.2局被打10支安打，沒有投出三振，但有3次的四壞保送，共失9分，防禦率高達30.38。

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