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高中木棒聯賽》完美！ 羅東高工左投陳彥廷締造完全比賽

2025/02/16 19:12

羅東高工左投陳彥廷締造完全比賽。（學生棒球聯盟提供）羅東高工左投陳彥廷締造完全比賽。（學生棒球聯盟提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕關鍵晉級一戰，羅東高工今天靠著左投陳彥廷一夫當關演出6局完全比賽，提前6局以7：0擊敗秀峰高中，在高中木棒聯賽第二階段拿下重要一勝，以分組第三挺進第三階段賽事。

兩隊賽前在第二階段都尚未開胡，這場攸關晉級之戰，羅工交給最穩定的陳彥廷先發，他一開賽就連飆3張老K，除了第5局外，局局都有三振，秀峰打者一籌莫展，全場無法上到壘包。

而羅工打線則在1局先得2分，5局下，李信謙、林成勳先後敲出安打，加上失誤、四死球，羅工再添2分，到了6局下，楊文瑋、吳柏賢、林成勳、謝宇恩都敲出安打，一舉攻進3分，直接提前結束比賽。

高三左投陳彥廷以57球獨撐6局無失分，演出18上18下，沒被敲出安打，也無保送，飆出10次三振，展現絕佳壓制力，羅工總教練何昱德表示，重要的比賽就交給他先發，他一開始連續三振，可能有讓對手嚇到，提醒他減少用球數，秀峰打者打擊不佳，球很多用碰的或是揮空。

何昱德說，陳彥廷升上高三後，球速有進步，從132公里到今天被測到138公里，締造個人最快球速，「他有意畢業後到台電打球，我告訴他球速至少要提升到140公里出頭才有機會，他有努力在練。」

羅工前兩場都輸1分，今天贏下這一場，以分組第三晉級，何總提到，初五收假回來後，濃縮訓練趕上比賽強度，前兩戰雖落敗，但一直鼓勵球員，「打擊是我們優勢，希望選手突破壓力，往目標8強邁進。」

羅東高工晉級高中木棒聯賽第三階段賽事。（學生棒球聯盟提供）羅東高工晉級高中木棒聯賽第三階段賽事。（學生棒球聯盟提供）

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