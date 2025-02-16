高中木棒聯賽》虎父無犬子！ 前兄弟象捕手之子吳彥緯敲青棒生涯首轟

前兄弟象捕手吳聲武之子吳彥緯敲出青棒生涯首轟。（學生棒球聯盟提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕一開賽守備就發生失誤，讓鶯歌工商處於0：3落後局面，還好打線急起直追，先在1局下追平，2局下吳彥緯再扛出全壘打一棒超前，自此沒再落後，反倒提前5局以10：3擊敗大同高中，以分組第一之姿前進高中木棒聯賽第三階段。

鶯歌第二階段前兩戰都贏球，篤定晉級，不過今天（16日）面對大同一開始就有狀況，賴昱軒敲出二壘安打，接著觸身球、高飛犧牲打，大同先馳得點，鶯歌隨後投手、游擊手都發生失誤，大同再添2分。

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鶯歌1局下反撲，開路先鋒傅鈞致敲出二壘安打帶進3分大局，2局下，鶯歌吳彥緯扛出左外野陽春砲，傅鈞致、鄧羽翔安打連發再下一城，到了4局下，鶯歌一舉再灌進5分，將領先徹底拉開，提前5局拿下勝利。

鶯歌總教練王傳家表示，選手放太鬆，導致守備失誤，才會先落後，趕緊提醒大家要專注，才回復正常表現，這場投手就是打算用車輪戰調整狀況，準備後續賽事。

第八棒吳彥緯扛出高中首轟，也是生涯首支全壘打，王傳家坦言意外，「第一次看他打這麼遠，他是守優於攻的捕手，傳接球能力好，打擊有信心會更好，捕手的價值會更高。」

吳彥緯高一就進入木棒組，目前高二，是球隊設定今明兩年的主戰捕手，他開轟也很驚訝，「那球是紅中，只想把球打強而已」，吳彥緯是前兄弟象捕手吳聲武的兒子，子承衣缽，吳彥緯說，自己有興趣才會打球，會蹲捕也是球隊所需，國中之前，爸爸較常提點建議，高中住宿少回家，聽從教練團指導，感謝爸爸跟教練，才能打出全壘打。

鶯歌以分組第一晉級第三階段，王傳家笑說「圓滿」，橫跨農曆年不好調整狀況，還好選手都維持自主訓練，回來銜接快，重點在第三階段要搶得有利位置，8強機會才會大。

前兄弟象捕手吳聲武之子吳彥緯敲出青棒生涯首轟。（學生棒球聯盟提供）

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