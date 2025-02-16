UBA》文化痛宰世新收下2連勝 歷史阻攻后游沁樺紀錄夜留憾

文化王玥媞（右）半場就砍進27分，率隊大勝世新，左為李恩芯。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕文化大學今在113學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級複賽第二日，由本屆得分后王玥媞27分領軍，以94：52力退世新大學，成功收下2連勝，也是複賽唯一尚未吞下敗仗的隊伍。

衛冕軍世新大學昨靠6人打滿全場，驚奇「下剋上」力退頭號種子中信學院，今遇上傳統強權文化陷入苦戰，前兩節打完陷入32：54落後，第三節被打出8：22的攻勢一瀉千里，吞下複賽首敗。

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文化5人得分超過雙位數，王玥媞打完半場就攻下27分，曾萱儀進帳18分，李恩芯挹注12分，王逸汝10分、15籃板，板凳出發的郭雅玉貢獻13分。

世新方面，林紫彤攻下全隊最高22分，蔡佑蓮18分、11籃板，游沁樺4分、8籃板、3阻攻。

游沁樺預賽以場均3.3阻攻成為本屆阻攻后，今進帳3阻攻後，生涯累積91阻攻，刷新原世新伊思尤瑪的88阻攻，成為102學年度UBA有攻守紀錄後的歷史阻攻后。

世新游沁樺賞給文化王逸汝一記火鍋。（記者林正堃攝）

世新游沁樺。（記者林正堃攝）

世新林紫彤。（記者林正堃攝）

文化王逸汝。（記者林正堃攝）

文化李恩芯。（記者林正堃攝）

文化郭雅玉外線出手。（記者林正堃攝）

世新蔡佑蓮。（記者林正堃攝）

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