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UBA》王玥媞盼率領文化終結冠軍荒 榮登得分后感謝隊友

2025/02/16 19:15

文化王玥媞上籃得分。（記者林正堃攝）文化王玥媞上籃得分。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕文化大學今在113學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級複賽第二日以94：52力退世新大學，成為複賽唯一尚未吞下敗仗的隊伍，大五的王玥媞認為球隊迎來豐收年，希望能在今年終結冠軍荒。

傳統強權文化自106學年度締造4連霸後面臨冠軍荒，預賽與中信學院同為10勝1負，場均得分、失分、籃板、助攻等團隊數據都高居第一，今年要力拚重返榮耀、瞄準隊史第20冠。

文化昨經歷苦戰逆轉美和科大，今未讓世新大學有太多機會，王玥媞打完半場就攻下27分，率隊成功收下2連勝。

王玥媞坦言，昨天與美和一戰手感並不理想，但仍努力調整心態，持續向自己信心喊話。5連霸的衛冕軍世新本屆班底瓦解，文化也是被看好有機會封后的球隊之一，王玥媞也說，球隊經歷前幾年的磨合，有望向自己高三（淡水商工）那年一樣迎來豐收年，「今年就告訴大家很有機會拿冠軍，一定要把它拿下來。」

王玥媞預賽場均貢獻24.5分，成為本屆得分后，她指出，自己並不太在意個人獎項，重要的是幫助球隊拿下勝利，也謙稱得分還是需要靠隊友，「要感謝隊友願意給我這個機會、信任我，當上得分后不可能只有我，也要有隊友，謝謝她們一直創造機會給我。」

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