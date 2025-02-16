排球》企業20年甲級排球聯賽 台電男排屏東主場火力全開

屏東台電莊邵捷、陳裕仁成功擋下彰化三大有線的進攻。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕企業20年甲級男女排球聯賽本月（2月）15日、16日及22日、23日於屏東縣立體育館熱血登場，屏東台電男排於本屆賽事期間，首度移師屏東主場比賽，4天賽程中面對桃園台灣產險、彰化三大有線、雲林美津濃、台北CONTI的挑戰，屏東台電男排全力應戰，努力捍衛主場榮耀；特別規畫的主場日活動，今天（16日）也吸引球熱情進場加油。

屏東台電男排曾在聯賽中奪下14次總冠軍，也曾創下跨季60勝的不敗神話，本屆排名暫居第二，執行教練由張善源教練擔任，隊長則是多次披上國家隊戰袍的自由男神李佳軒，李佳軒更以自身豐富的國際賽及防守經驗，成為球隊穩定軍心的重要一角。

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球隊在本次賽季加入了不少生力軍，有去年踏上旅外之路，曾加盟日本V2聯賽北海道Yellow Stars的曾祥銘，因具備身高優勢，不論主、副攻或快攻都能兼任，目前於團隊定位為主攻位置，另於112 HVL高中排球聯賽率領豐原高商重返榮耀，摘下隊史第12冠的隊長「小畢」畢宗元，雖與球隊仍處於調整熟悉的階段，但未來的表現指日可待。

屏東縣體育發展中心表示，縣府長期重視縣內體育發展，推動四級五區人才培育政策，讓選手在地銜接、留縣升學，致力打造優質的體育環境。為使選手留縣就業，自2021年起與台電男子排球隊合作冠名為「屏東台電男子排球隊」，透過球隊與縣市結合，以屬地主義提升縣市認同感，帶動球賽氣氛，共同喚起縣民的排球魂。在提升城市認同感的同時，也讓基層排球運動向下扎根，為屏東排球運動注入更多能量，挖掘更多在地選手躍身國際體壇。

迎接屏東台電男排回歸主場，屏縣特別規劃主場日活動，每位球迷憑票進場，並在賽前一小時於大廳處舉辦抽獎及免費兌換限量應援拍拍扇活動，賽後更特別安排球員簽名會，讓台電男排的粉絲們能夠與喜愛的球員拉近距離，合影留念。

屏縣府表示，主場日活動將持續到下週日（23日），歡迎縣民朋友一起購票進場支持屏東台電男排，預購票券可上「 STANCAVE 台灣運動售票電商平台」購買，或至比賽現場於中華民國排球協會企業排球聯賽購票處購票進場給球員支持；若無法到場的球迷朋友，也可收看HOP Sports頻道直播，在螢幕前為喜愛的球隊加油。

今天屏東主場日，屏東縣政府教育處長楊英雪，帶領屏東台電球員進場。（屏東縣政府提供）

屏東台電得分，球員們歡呼激勵隊伍的士氣。（屏東縣政府提供）

屏東台電球員新星畢宗元進場，與屏縣府教育處長楊英雪及台電教練團擊掌。（屏東縣政府提供）

屏東主場日，場邊球迷今天（16日）熱情為屏東台電加油。（屏東縣政府提供）

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