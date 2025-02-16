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UBA》劉芳瑜逆轉三分彈助台師大開胡 總教練梁嘉音仍不滿意

2025/02/16 20:48

台師大劉芳瑜（中）關鍵時刻外線發威，助隊險勝美和科大。（記者林正堃攝）台師大劉芳瑜（中）關鍵時刻外線發威，助隊險勝美和科大。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣師大今在113學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級複賽，靠劉芳瑜倒數59秒的逆轉三分彈，以57：54氣走美和科大，複賽順利開胡。

台灣師大預賽拿下9勝2負，以第3種子之姿晉級，昨遭佛光大學逆轉吞下首敗，今重整旗鼓，末節靠湯書淳、劉芳瑜的重要外線破網，賞美和2連敗。

林品妤攻下台師大最高13分、11籃板，湯書淳3記三分彈挹注12分，古寶誼進帳11分，劉芳瑜收下10分，美和則以黃羽婷14分最佳，外籍生彼葳12分、19籃板。

台師大總教練梁嘉音賽後肯定劉芳瑜、湯書淳在關鍵時刻解救球隊，團隊也在經歷昨天的失利後迅速調整過來，不過她同時提到，第三節一度把分數拉開，但在防守上處理球不恰當，導致節奏亂掉，又讓對手追近比分。

「所以贏球我還是不滿意，應該要把對手進攻凍結、籃板掌握要更好，」梁嘉音隨後也點出團隊目前最大困境，「現在球隊缺乏可以主導比賽的人，所以教練好像第六人。」

台師大的大一中鋒魏詩芸今被對手踩到頭，受傷退場，也影響禁區戰力，梁嘉音表示，魏詩芸眉角約有3、4公分撕裂傷，需要縫合治療，後續狀況還要再觀察。

台師大劉芳瑜關鍵時刻外線發威。（記者林正堃攝）台師大劉芳瑜關鍵時刻外線發威。（記者林正堃攝）

台師大台師大古寶誼行進間出手。（記者林正堃攝）台師大台師大古寶誼行進間出手。（記者林正堃攝）

台師大林品妤上籃得分。（記者林正堃攝）台師大林品妤上籃得分。（記者林正堃攝）

台師大林品妤賞美和莊陳琳火鍋。（記者林正堃攝）台師大林品妤賞美和莊陳琳火鍋。（記者林正堃攝）

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