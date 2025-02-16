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網球》詹皓晴杜拜女雙出師不利 杜哈亞軍吳芳嫺首戰中國人馬

2025/02/16 22:05

詹皓晴。（資料照，取自詹皓晴臉書）詹皓晴。（資料照，取自詹皓晴臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕WTA千分等級的杜拜女網賽開打，詹皓晴／俄國庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）出師不利，4：6、2：6敗給斯洛伐克米哈利可娃（Tereza Mihalikova）／英國尼柯爾絲（OliviaNicholls），第6種子「台俄聯軍」無緣晉級雙打16強。

詹皓晴／庫德梅托娃先前在同樣千分大賽的杜哈連闖兩關，不過庫德梅托娃因傷退賽，8強未能與最後拿到亞軍的吳芳嫺／中國蔣欣玗上演「台灣內戰」。如今小詹組合轉戰阿拉伯聯合大公國，面對米哈利可娃／尼柯爾絲熱機稍慢，開賽失誤連連形成1：5，雖然第8局化解3個盤末點後逆轉回破，一度追至4：5，仍讓對方保發先馳得盤。次盤「台俄聯軍」未能重振旗鼓，接連被破發0：4落後，直落二吞敗。

爆冷勇闖杜哈女雙決戰的吳芳嫺／蔣欣玗，馬不停蹄趕往杜拜也獲外卡，即將遭遇中國組合楊釗煊／徐一璠；至於「台灣一姊」謝淑薇／拉脫維亞奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）排第3種子首輪免戰，16強對手為日本組合穗積繪莉／青山修子首戰美國柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk）／墨西哥歐兒摩絲（Giuliana Olmos）的勝方。

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