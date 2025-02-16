U19籃球聯盟》「我就怕被罵」錦和「眼鏡俠」朱貫瑜加入球隊沒跟媽媽說

錦和國中眼鏡俠朱貫瑜逼真的假動作經常晃倒對方防守者。（U19籃球聯盟提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟16日起進行淘汰賽，錦和國中與大安國中分別不敵信義國中與俱樂部球隊Mamba Elite，結束本季賽季，不過今年仍收穫不少。

錦和今天上半場原本領先，下半場卻因無法突破區域防守遭到逆轉，46：59不敵，教練曾觀表示：「今天主力控衛腸胃炎，對他們的變陣反應太慢，球員已經做得不錯了，而且寒假看得出來大家有自主訓練，個人動作進步不少。」

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除了放假，開學前曾觀安排國中部跟高中部對打，讓學生提前適應下個階段的強度，也趁機會到高中籃球聯賽（HBL）替錦和高中的學長們加油，最終高中部留下隊史最佳的第六名。

「我們國中部跟高中部一直都有在交流，而且多看看比賽，小朋友比較能確立自己志向，知道自己要朝哪個方向走。」曾觀說。

雖然遺憾結束賽季，曾觀認為聯賽對大家都有幫助，「比賽辦得很好，多一個舞台記錄數據跟影片，可以幫助他們掌握自己能力，而且多熟悉不同的場館是好事，我發現這一年下來小朋友變得更勇敢、更不怯場。」

錦和「眼鏡俠」朱貫瑜今天貢獻8分、2籃板、2助攻，代打控衛的他賽後檢討自己傳球能力還得加強，「平常都是打得分後衛，切入比較深，我今天一直抓不到切傳之間的距離，輸球有點小遺憾。」

朱貫瑜在埔墘國小五年級時加入籃球隊，不過他先斬後奏，「因為我二年級加入舞獅隊被媽媽罵，這次怕又被罵，先進去再說，還好家人都滿支持的，不過我的功課要先顧好。」

朱貫瑜還有一項優點，就是體能訓練特別認真，對自己的要求總是比教練開的菜單還高，他笑說：「想讓自己被教練看到，而且我起步晚，知道體能差就贏不了別人，這是對自己的要求。」

去年在國中聯賽寫下第四名佳績的台北市大安國中，今天進攻當機，29：35敗給Mamba Elite，教練陳俊中認為輸球不是壞事，「這一年我們磨練了許多平常跟著大隊卻沒機會上場的球員，我有看到他們的進步，包括個人能力跟膽試，有成長才是最重要的。」

U19聯賽場邊觀眾總是不少，陳俊中笑說這也是學生的課題，「有些選手人來瘋，一興奮就會有些不必要的反應，或是過於在乎勝負，有些職籃影片也對孩子造成不好的影響，這些就是我們教練必須負責教育的。」

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