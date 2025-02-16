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網球》喬科維奇杜哈傷癒復出 4強可能再戰艾卡拉茲

2025/02/16 23:13

喬科維奇。（資料照）喬科維奇。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）傷癒復出，即將在杜哈男網賽回歸賽場，第3種子塞爾維亞老將想在中東集滿職業生涯第100座冠軍，但4強可能強碰西班牙頭號種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。

這項卡達首都職業賽事首度升格為ATP500等級，37歲的喬科維奇與年僅21歲的艾卡拉茲，正是最受矚目的老少球星。今年元月澳洲公開賽8強狹路相逢，喬科維奇歷經4盤激戰大逆轉艾卡拉茲，卻也付出左大腿肌肉撕裂的慘痛代價，之後4強面對德國悍將茲維列夫（Alexander Zverev），他只撐完1盤就因傷被迫退出，澳網11冠、大滿貫25冠全都提前夢碎。

不幸中的大幸是，喬科維奇傷勢並不嚴重，歷經治療復健身體狀況已經恢復，並且提前赴杜哈當地備戰，由於首輪面對義大利貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）過往交手4戰全勝，包括2021年溫布頓錦標賽冠軍戰，讓喬帥信心層面穩居上風，國際賭盤也一面倒看好老經驗的前球王，可望在傷後首戰開胡。

至於首度杜哈參戰的艾卡拉茲，初登場遭遇揮別膝傷的克羅埃西亞老將西里奇（Marin Cilic），對戰3勝1負也擁有優勢。

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