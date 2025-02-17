晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基「怪力男」史坦頓傳傷情 可能無法趕上開幕戰！

2025/02/17 07:52

史坦頓。（資料照，法新社）史坦頓。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟各隊春訓陸續展開，紐約洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）因為兩手肘肌腱炎，可能無法趕上新賽季開幕戰。洋基總教練布恩（Aaron Boone）今天表示，「我不會給出任何時間表，我們會聰明應對，並聽取一些意見。」

現年35歲的史坦頓去年就受到手肘傷勢影響，他整季帶傷打完季後賽。史坦頓去年在季後賽敲出7發全壘打，幫助洋基自2009年後再度闖進世界大賽，史坦頓也是2024年美聯冠軍賽的MVP。洋基最後在世界大賽以1勝4敗輸給洛杉磯道奇。

洋基隊官網報導，史坦頓在當地時間週日和其他野手一起向球隊報到，並接受體檢。洋基隊預計在美國時間週一做首次全隊訓練，布恩透露，史坦頓將不會參與。

「他在休賽季有做一些訓練，後來暫停並接受治療。」布恩表示，「這是我們不想操之過急的狀況，如果我們能讓他達到一個很好的狀態，並知道這可能需要整個賽季做一些保養，我們不想過早地強迫做任何事。」

「Giancarlo的進度稍微落後一點，主要是因為他在處理去年就有的手肘問題，實際上是雙肘，類似網球肘的狀況。」布恩說，「我們希望給他足夠的時間，確保能讓他在整個賽季保持最佳狀態。」

自2018年賽季後，史坦頓每年都會遇到傷勢問題進傷病名單。史坦頓上季曾因左大腿後肌拉傷，缺陣約一個多月的時間，他去年出賽114場，交出24轟、72分打點，打擊率2成33的成績，整體攻擊指數（OPS）為0.773。

「很多人甚至忘了他在例行賽有多麼出色、多麼有貢獻，以及他對我們來說有重要。」布恩說，「他對我們來說很重要，如果少了一支強力的右打，我們的打線會有些失衡。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中