MLB》洋基「怪力男」史坦頓傳傷情 可能無法趕上開幕戰！

史坦頓。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟各隊春訓陸續展開，紐約洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）因為兩手肘肌腱炎，可能無法趕上新賽季開幕戰。洋基總教練布恩（Aaron Boone）今天表示，「我不會給出任何時間表，我們會聰明應對，並聽取一些意見。」

現年35歲的史坦頓去年就受到手肘傷勢影響，他整季帶傷打完季後賽。史坦頓去年在季後賽敲出7發全壘打，幫助洋基自2009年後再度闖進世界大賽，史坦頓也是2024年美聯冠軍賽的MVP。洋基最後在世界大賽以1勝4敗輸給洛杉磯道奇。

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洋基隊官網報導，史坦頓在當地時間週日和其他野手一起向球隊報到，並接受體檢。洋基隊預計在美國時間週一做首次全隊訓練，布恩透露，史坦頓將不會參與。

「他在休賽季有做一些訓練，後來暫停並接受治療。」布恩表示，「這是我們不想操之過急的狀況，如果我們能讓他達到一個很好的狀態，並知道這可能需要整個賽季做一些保養，我們不想過早地強迫做任何事。」

「Giancarlo的進度稍微落後一點，主要是因為他在處理去年就有的手肘問題，實際上是雙肘，類似網球肘的狀況。」布恩說，「我們希望給他足夠的時間，確保能讓他在整個賽季保持最佳狀態。」

自2018年賽季後，史坦頓每年都會遇到傷勢問題進傷病名單。史坦頓上季曾因左大腿後肌拉傷，缺陣約一個多月的時間，他去年出賽114場，交出24轟、72分打點，打擊率2成33的成績，整體攻擊指數（OPS）為0.773。

「很多人甚至忘了他在例行賽有多麼出色、多麼有貢獻，以及他對我們來說有重要。」布恩說，「他對我們來說很重要，如果少了一支強力的右打，我們的打線會有些失衡。」

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