NBA明星賽》「詹杜柯」連線沒了！詹姆斯因腳傷缺席季中盛宴

詹姆斯。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA明星賽正賽今天將在勇士主場大通中心（Chase Center）登場，湖人40歲球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在賽前宣布，由於腳踝痠痛，他不會參與明星賽。這次詹姆斯首次入選明星賽後卻沒有參加這項季中盛會。

《美聯社》報導，詹姆斯是在賽前約90分鐘宣布不會打明星賽，他因為腳部和腳踝感到不適，這是他過去幾個賽季會遇到的問題。

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「我希望今天早上的感覺會好很多，但情抗況並不如我所願。」詹姆斯說，他計畫在晚間返回洛杉磯，並在美國時間週一接受治療，「我沒有假期。」

詹姆斯希望能趕上當地時間週三湖人主場迎戰黃蜂的比賽。

今年明星賽把24名入選的明星選手分成三隊，由NBA傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）、巴克利（Charles Barkley）、史密斯（Kenny Smith）領軍，加上一支由新秀挑戰賽出線的球隊「Team C」。詹姆斯在本屆明星賽被列入歐尼爾率領的「Shaq's OGs」，

詹姆斯自2005年首度入選明星賽後，連續21年都入選明星賽，原本今天是他生涯第21場明星賽，過去連20年入選明星賽先發。如今詹皇因傷退出本屆明星賽，無緣與杜蘭特（Kevin Durant）和柯瑞（Stephen Curry）等球星一同亮相。

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