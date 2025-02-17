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MLB》獲250億鉅約的索托坦言難以置信 「很高興未來15年會在哪」

2025/02/17 09:26

索托。（今日美國）索托。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕26歲明星強打索托（Juan Soto）休賽季以15年7.65億美元（約新台幣252億）大約加盟大都會。索托今天也向大都會春訓基地報到，「我很高興知道未來15年自己會在何處，而且我非常開心能與這群人一起度過15年。」

《ESPN》報導，索托今天早上約7點抵達球隊春訓基地，並接受體檢、接著穿上大都會球衣，並到球場進行訓練。索托到牛棚區與大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）交談，並與新隊友開玩笑，也收到球迷們的熱情問候。

索托受訪坦言尚未完全消化這筆7.65億美元大約，他笑說，「還沒有，我還在思考這一切，這真的難以置信，我真的為此感到開心，也開心知道自己未來15年身處何方。」

過去效力國民隊時期，索托曾拒絕國民隊15年4.4億美元的延長大約，他在2022年被交易至教士，2024年轉戰洋基隊並交出單季41轟、整體攻擊指數（OPS）0.989的優異成績，幫助條紋軍闖進世界大賽。

索托去年季後成為自由球員，獲得7.65億美元天價合約，這份約總值超越道奇日本球星大谷翔平的10年7億美元，也是職業運動史上最大合約。

「能坐在這裡的感覺真的很棒，知道自己會在這待很長一段時間。」索托表示，「這真的令人興奮，我迫不及待看這幾年的發展，看看我們如何每一年都能享受並珍惜這段時光。」

索托。（今日美國）索托。（今日美國）

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