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MLB》紅雀休賽季想賣他卻不如意 艾倫納多說明為何要指定下家

2025/02/17 10:49

艾倫納多（右）現身紅雀隊春訓。（美聯社）艾倫納多（右）現身紅雀隊春訓。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅雀在休賽季有意拍賣10屆金手套三壘好手艾倫納多（Nolan Arenado），但未能在春訓前敲定。艾倫納多今天現身參加紅雀隊春訓，「我很期待能開始工作，我是一名棒球選手，我真的很專在為新賽季做準備。」

生涯八度入選明星賽的艾倫納多，目前與球隊還有3年7400萬美元的合約。由於艾倫納多擁有完整不可交易條款，而且傳出艾倫納多要求被交易至指定的5支球隊，這讓紅雀在交易上遇到困境。

「我不會談論這些球隊是哪些隊，因為那不重要...是的，大約5隊左右。」艾倫納多表示，「我現在有一個家庭，我願意帶家人們一起搬家，這件事必須值得才行。」

「這也是為何這個名單相當小，我不認為自己會改變這份名單。」艾倫納多說道。

根據《ESPN》先前的報導，艾倫納多提交給紅雀願意前去的球隊名單，包含有洋基、紅襪、道奇、教士和天使。

艾倫納多（右）現身紅雀隊春訓，並與教練擁抱。（美聯社）艾倫納多（右）現身紅雀隊春訓，並與教練擁抱。（美聯社）

紅雀棒球事務總裁莫茲里爾克（John Mozeliak）表示，球隊在休賽季開始的時候就嘗試交易艾倫納多，「最終，我們沒有達到讓他離開紅雀的那一步，所以當然歡迎他回來。」、「簡單來說，有Nolan在我們的球隊，我們覺得會是一支更好的球隊。」

艾倫納多上季的攻擊數據下滑，整季出賽152場，交出16轟、71分打點，打擊率2成72，整體攻擊指數（OPS）0.719是自2013年菜鳥賽季以來新低。

紅雀連2年無緣季後賽，這個休賽季也未在自由市場簽下大咖球員。艾倫納多坦言，希望紅雀隊能致力於處於競爭狀態，而不是重建，「我希望球隊的組隊方向是全力以赴嗎？當然。但這樣的作法可能對紅雀來說是最好的嗎？可能吧！」

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