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體育 籃球 NBA

NBA》金額差超過2倍！ 麥克朗灌籃大賽獎金遠超生涯保障合約

2025/02/17 10:18

麥克朗灌籃大賽三連霸獎金，累積遠超生涯保障合約收入。（資料照，美聯社）麥克朗灌籃大賽三連霸獎金，累積遠超生涯保障合約收入。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕魔術球員麥克朗（Mac McClung）在灌籃大賽完成史無前例的三連霸，有趣的是，由於麥克朗不是站穩NBA的球員，更多時候在發展聯盟打球，也因此他的灌籃大賽獎金，遠超過在NBA保障合約的收入。

根據《Spotrac》數據，麥克朗灌籃大賽三連霸，累積獎金約為31萬美元，超過了他在NBA保障合約的收入，總計他在NBA保障合約約為13萬美元。

不過《Front Office Sports》指出，這樣的收入差距並沒有將雙向合約給算進去，依照規定，雙向合約金額為新秀最低薪資的一半，約為57.8萬美元，過去麥克朗曾和湖人、七六人簽過雙向合約，不過合約從來沒有完整走完一季過。

本季麥克朗以雙向約效力於魔術，《Front Office Sports》指出，如果麥克朗能夠順利走完這份合約，那他的生涯合約收入將首次超過灌籃大賽獎金。

總計麥克朗生涯僅有5場NBA出賽經驗，本季也僅代表魔術打了5分鐘，大部分的時間都還是在發展聯盟度過，本賽季累積14場出賽，留下17.4分3.7籃板4.7助攻的成績。

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