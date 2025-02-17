NBA》世界隊VS.美國隊！ 明星賽冠軍戰對戰組合出爐

柯瑞。（今日美國）

〔記者盧養宣／綜合報導〕NBA明星賽正賽今在勇士主場大通中心登場，國際球星隊與資深球星隊相繼在首輪比賽脫穎而出，冠軍賽將是另類的「世界隊VS.美國隊」對決。

本屆明星賽賽制變革，採用全新「四隊淘汰制」，將NBA全明星分為3隊，再加上新秀挑戰賽冠軍隊，湖人球星詹姆斯（LeBron James）今年被分在由歐尼爾（Shaquille O'Neal）領軍的Team Shaq，但詹皇在賽前90分鐘宣布因腳部和腳踝不適不會出賽，無緣與奧運隊友杜蘭特（Kevin Durant）和柯瑞（Stephen Curry）合體。

請繼續往下閱讀...

4強首戰由巴克利（Charles Barkely）領軍的國際明星隊Team Chuck對決主要由年輕球星組成、球評史密斯（Kenny Smith）率領的Team Kenny。

首輪和新秀挑戰賽相同，先得40分者獲勝，Team Chuck靠聯盟得分王吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）逐漸擴大與對手的差距，最後由「SGA」暴扣得手，以41：32帶走比賽勝利，他拿下全場最高12分。

第二場則由一票資深球星組成的Team Shaq迎戰WNBA傳奇球星帕克（Candace Parker）領軍的新秀挑戰賽冠軍隊Team Candace。

新秀隊初生之犢不畏虎，與老大哥們有來有往，老將隊在28：28平手時靠J.布朗（Jaylen Brown）連拿6分擴大差距，接著里拉德（Damian Lillard）再飆進一顆三分彈，不過老將隊在保有39：33優勢時遲遲無法終結比賽，杜蘭特上籃被打手但裁判未響哨，塔圖姆（Jayson Tatum）外線大空檔沒能把握，最後才由里拉德的外線破網，以42：35成功晉級，里拉德拿下全場最高的9分。

溫班亞瑪。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法