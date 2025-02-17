MLB》上賽季打出回春表現 明星游擊手德容轉戰國民

德容一年約轉戰國民。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕上賽季效力白襪、皇家兩隊，單季24轟打出回春表現的明星游擊手德容（Paul DeJong）找到新東家了，新賽季以1年短約加盟國民。

國民稍早宣佈，以1年100萬美元的短約簽下德容，上賽季德容單季24支全壘打，總共打回56分打點，兩項數據都寫下了2019年以來新高。根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）消息，國民提供的這份合約中，另外包含了60萬美元的激勵獎金。

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德容2017年在紅雀開啟大聯盟生涯，2023年季中被交易去藍鳥，不過出賽13場打擊率僅0.068，嚴重適應不良隨後遭指定轉讓，接著巨人端上大聯盟合約網羅，不過打不到一個月又被釋出，單季打擊三圍僅.207/.258/.355，進攻指數0.612。

上賽季德容加盟白襪，102場出賽繳出18轟、打擊率2成28的成績，季中被交易去皇家，37場比賽又補上了6轟，打出回春表現。

生涯至今8賽季，德容累積140轟、打回400分打點，OPS.714。《The Score》記者Ben Wrixon認為，國民簽下他，可能是要當成陣中新星游擊手阿布拉姆斯（CJ Abrams）的保險替補。

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