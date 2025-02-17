晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》上賽季打出回春表現 明星游擊手德容轉戰國民

2025/02/17 12:30

德容一年約轉戰國民。（資料照，美聯社）德容一年約轉戰國民。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕上賽季效力白襪、皇家兩隊，單季24轟打出回春表現的明星游擊手德容（Paul DeJong）找到新東家了，新賽季以1年短約加盟國民。

國民稍早宣佈，以1年100萬美元的短約簽下德容，上賽季德容單季24支全壘打，總共打回56分打點，兩項數據都寫下了2019年以來新高。根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）消息，國民提供的這份合約中，另外包含了60萬美元的激勵獎金。

德容2017年在紅雀開啟大聯盟生涯，2023年季中被交易去藍鳥，不過出賽13場打擊率僅0.068，嚴重適應不良隨後遭指定轉讓，接著巨人端上大聯盟合約網羅，不過打不到一個月又被釋出，單季打擊三圍僅.207/.258/.355，進攻指數0.612。

上賽季德容加盟白襪，102場出賽繳出18轟、打擊率2成28的成績，季中被交易去皇家，37場比賽又補上了6轟，打出回春表現。

生涯至今8賽季，德容累積140轟、打回400分打點，OPS.714。《The Score》記者Ben Wrixon認為，國民簽下他，可能是要當成陣中新星游擊手阿布拉姆斯（CJ Abrams）的保險替補。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中