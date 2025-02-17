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NBA》中場暫停20分鐘球迷傻眼！塔圖姆率老將隊勇奪明星賽冠軍

2025/02/17 11:59

塔圖姆。（法新社）塔圖姆。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕NBA明星賽正賽今在勇士主場大通中心登場，Team Shaq在塔圖姆（Jayson Tatum）拿下全隊最高15分、以及上演致勝灌籃，以41：25力退國際隊Team Chuck，不過此役中場暫停時間過長，也讓比賽稍微失焦。

NBA明星賽今年進行變革，採用全新的四隊淘汰制，國際明星隊Team Chuck在首輪靠雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍以41：32擊敗由年輕球星組成、球評史密斯（Kenny Smith）率領的Team Kenny。

由歐尼爾（Shaquille O'Neal）領軍的Team Shaq眾星雲集，雖然湖人球星詹姆斯（LeBron James）賽前臨時宣布缺陣，不過仍有杜蘭特（Kevin Durant）和柯瑞（Stephen Curry）等資深球星，也順利在首輪靠里拉德（Damian Lillard）的致勝三分彈，擊退新秀挑戰賽冠軍隊。

Team Shaq與Team Chuck在冠軍戰狹路相逢，資深球星隊勢如破竹，開賽拉出11：0的攻勢，國際隊靠「SGA」2罰1中拿下首分，11：1後比賽進入暫停，隨後穿插不少儀式與活動，比賽在經過約20分鐘後才又重新開打，也引發球迷熱議。

球員經過長時間暫停後回到場上必須重新找回狀態，Team Chuck在溫班亞瑪能裡能外下追近比分，不過Team Shaq的老大哥們也穩定輸出維持領先，地主柯瑞在外線頻放冷箭，柯瑞在39：23領先時本來要替球賽收尾，不料居然出現8秒違例，最後柯瑞助攻塔圖姆灌籃得手，Team Shaq就以41：25擊敗國際隊奪冠，每人將可獲得12萬5000美元（約新台幣406萬）冠軍獎金。

柯瑞。（今日美國）柯瑞。（今日美國）

吉爾吉斯亞歷山大（中）。（今日美國）吉爾吉斯亞歷山大（中）。（今日美國）

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