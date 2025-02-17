NBA明星賽》大號三分射贏里拉德！18歲大學生勇奪320萬獎金

年僅18歲的大學生巴拉哈斯（中）贏得10萬美元獎金。（歐新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA明星賽正賽今天登場，比賽中還有Logo Shot投籃大賽與球迷同樂，年僅18歲的大學生巴拉哈斯（Jaren Barajas）在這個大號三分球大賽擊敗公鹿球星里拉德（Damian Lillard），讓這位學生贏得10萬美元（約新台幣329萬）的獎金。

這個大號三分球大賽，在規定的時間內，里拉德必須投進三顆三分球就可獲勝，而球迷只要投進一顆就贏球。里拉德已經投進兩顆大號三分球，巴拉哈斯在最後一次出手飆進Logo Shot贏得10萬美元獎金，讓現場NBA傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）、史密斯（Kenny Smith）等人都為他一起歡呼。

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年僅18歲的大學生巴拉哈斯（右）贏得10萬美元獎金，左為巴拉哈斯的父親麥可。（美聯社）

《美聯社》報導，巴拉哈斯稱這是「改變人生的時刻」，「這對來說意義重大，這（獎金）將很大程度地幫助我的家庭、我的未來，希望這能幫助我支付學費。」

巴拉哈斯是就讀加州洛斯梅達諾斯學院（Los Medanos College）的大學一年級新生，如今這筆獎金能支付他的學費，讓巴拉哈斯興奮直呼，「我剛剛打敗里拉德。」

巴拉哈斯坦言，「我甚至不知道自己會來看比賽，所有這些經歷太不真實了，我非常感激。」

巴拉哈斯的父親麥可‧巴拉哈斯（Michael Barajas ）一直在關注明星賽門票價格，最後在當地時間週六找到能接受的價格並入手。

麥可‧巴拉哈斯說，「他想去看明星賽，但票價非常高，我一直關注票價的變動，等到價格降到我能負擔的範圍內，我就買票，昨天給他一個驚喜。」麥可‧巴拉哈斯為兒子拿到獎金感到開心，「我很高興自己做出決定，他值得一切，我為他感到驕傲。」

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里拉德。（法新社）

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