晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA明星賽》大號三分射贏里拉德！18歲大學生勇奪320萬獎金

2025/02/17 12:54

年僅18歲的大學生巴拉哈斯（中）贏得10萬美元獎金。（歐新社）年僅18歲的大學生巴拉哈斯（中）贏得10萬美元獎金。（歐新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA明星賽正賽今天登場，比賽中還有Logo Shot投籃大賽與球迷同樂，年僅18歲的大學生巴拉哈斯（Jaren Barajas）在這個大號三分球大賽擊敗公鹿球星里拉德（Damian Lillard），讓這位學生贏得10萬美元（約新台幣329萬）的獎金。

這個大號三分球大賽，在規定的時間內，里拉德必須投進三顆三分球就可獲勝，而球迷只要投進一顆就贏球。里拉德已經投進兩顆大號三分球，巴拉哈斯在最後一次出手飆進Logo Shot贏得10萬美元獎金，讓現場NBA傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）、史密斯（Kenny Smith）等人都為他一起歡呼。

年僅18歲的大學生巴拉哈斯（右）贏得10萬美元獎金，左為巴拉哈斯的父親麥可。（美聯社）年僅18歲的大學生巴拉哈斯（右）贏得10萬美元獎金，左為巴拉哈斯的父親麥可。（美聯社）

《美聯社》報導，巴拉哈斯稱這是「改變人生的時刻」，「這對來說意義重大，這（獎金）將很大程度地幫助我的家庭、我的未來，希望這能幫助我支付學費。」

巴拉哈斯是就讀加州洛斯梅達諾斯學院（Los Medanos College）的大學一年級新生，如今這筆獎金能支付他的學費，讓巴拉哈斯興奮直呼，「我剛剛打敗里拉德。」

巴拉哈斯坦言，「我甚至不知道自己會來看比賽，所有這些經歷太不真實了，我非常感激。」

巴拉哈斯的父親麥可‧巴拉哈斯（Michael Barajas ）一直在關注明星賽門票價格，最後在當地時間週六找到能接受的價格並入手。

麥可‧巴拉哈斯說，「他想去看明星賽，但票價非常高，我一直關注票價的變動，等到價格降到我能負擔的範圍內，我就買票，昨天給他一個驚喜。」麥可‧巴拉哈斯為兒子拿到獎金感到開心，「我很高興自己做出決定，他值得一切，我為他感到驕傲。」

18歲大學生投進大號三分影片請點此

里拉德。（法新社）里拉德。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中