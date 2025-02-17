MLB》李灝宇大聯盟春訓練守三壘防區 老虎隊官網分析原因

李灝宇。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕底特律老虎隊旅美好手李灝宇，今年以非40人名單身份受邀參加大聯盟春訓。根據老虎隊官網記者貝克（Jason Beck）的報導，李灝宇今天練習守三壘防區，貝克認為李灝宇未來有機會競爭球隊三壘位置。

老虎隊官網報導，李灝宇在這個星期的非正式打擊練習中，展現出色的打擊手感，讓人留下深刻印象。這位老虎隊農場第8號潛力新星，不僅打擊亮眼，守備能力也值得關注。

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李灝宇過去兩季在小聯盟主要擔任二壘手，去年鎮守二壘有77場。老虎隊官網指出，李灝宇在春訓期間，開始於三壘防區進行接滾地球和防守的訓練。

由於沒有網羅到明星三壘手柏格曼（Alex Bregman），老虎隊官網指出，球隊目前正評估內部三壘人選，李灝宇有機會進入球隊未來藍圖，今年春訓將是他奠定基礎的機會。與此同時，容格（Jace Jung）、維爾林（Matt Vierling）、伊巴涅茲（Andy Ibanez）、麥金斯崔（Zach McKinstry）等人將在這個賽季競爭三壘位置。

老虎隊官網也提到，李灝宇目前還未到3A出賽，老虎隊喜歡讓球員們在那個層級嘗試多個守備位置，因此，這也是讓李灝宇在春訓適應三壘的另一個原因。

李灝宇去年在小聯盟2A鎮守三壘9場比賽出現3次失誤，2023年曾在高階1A守過8場三壘有1次失誤。李灝宇在2022年費城人1A期間鎮守三壘20場比賽，發生5次失誤。

李灝宇去年在2A出賽87場，交出12轟、56分打點，打擊率2成98，整體攻擊指數（OPS）為0.851。

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