MLB》李灝宇大聯盟春訓練守三壘防區 老虎隊官網分析原因

李灝宇。(資料照,法新社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕底特律老虎隊旅美好手李灝宇,今年以非40人名單身份受邀參加大聯盟春訓。根據老虎隊官網記者貝克(Jason Beck)的報導,李灝宇今天練習守三壘防區,貝克認為李灝宇未來有機會競爭球隊三壘位置。

老虎隊官網報導,李灝宇在這個星期的非正式打擊練習中,展現出色的打擊手感,讓人留下深刻印象。這位老虎隊農場第8號潛力新星,不僅打擊亮眼,守備能力也值得關注。

請繼續往下閱讀...

李灝宇過去兩季在小聯盟主要擔任二壘手,去年鎮守二壘有77場。老虎隊官網指出,李灝宇在春訓期間,開始於三壘防區進行接滾地球和防守的訓練。

由於沒有網羅到明星三壘手柏格曼(Alex Bregman),老虎隊官網指出,球隊目前正評估內部三壘人選,李灝宇有機會進入球隊未來藍圖,今年春訓將是他奠定基礎的機會。與此同時,容格(Jace Jung)、維爾林(Matt Vierling)、伊巴涅茲(Andy Ibanez)、麥金斯崔(Zach McKinstry)等人將在這個賽季競爭三壘位置。

老虎隊官網也提到,李灝宇目前還未到3A出賽,老虎隊喜歡讓球員們在那個層級嘗試多個守備位置,因此,這也是讓李灝宇在春訓適應三壘的另一個原因。

李灝宇去年在小聯盟2A鎮守三壘9場比賽出現3次失誤,2023年曾在高階1A守過8場三壘有1次失誤。李灝宇在2022年費城人1A期間鎮守三壘20場比賽,發生5次失誤。

李灝宇去年在2A出賽87場,交出12轟、56分打點,打擊率2成98,整體攻擊指數(OPS)為0.851。

Jace Jung and Hao-Yu Lee making some picks at third.



Buy your Lee stock now pic.twitter.com/2pDStg9aVA