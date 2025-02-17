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MLB》39億約加入紅襪的柏格曼要幫紅襪贏球 教頭談守位變動問題

2025/02/17 15:54

柏格曼。（美聯社）柏格曼。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）休賽季以3年1.2億美元合約（約新台幣39億元）轉戰波士頓紅襪。紅襪總教練柯拉（Alex Cora）今天在柏格曼的加盟記者會中表示，柏格曼能守二壘、三壘、游擊，「他能幫助我們。」

柏格曼這份1.2億美元合約中，每年2000萬美元是延遲支付，代表有一半薪水是延遲支付，而且柏格曼還有合約前兩年的跳脫權。

「我是能贏球的球員，而這是一支能勝利的球隊。」柏格曼表示，「這些選手都是要贏球的球員，我們也有要贏球的教練們。我計畫要在這裡贏球，能感覺在這支球隊有特別的東西。」

柏格曼表示，「我很幸運，自己在職業生涯前8年都闖進季後賽，我也計畫在這裡繼續做到這點。」

紅襪去年交出81勝81敗的成績排美聯第三，過去6個賽季僅1年闖進季後賽。紅襪棒球事務總管布瑞斯洛（Craig Breslow）表示，球隊增加先發輪值陣容，並重建牛棚、改善內野防守，還增加一名右打平衡球隊打線，「我們越來越清楚，柏格曼正是我們實現目標的完美人選。」

柏格曼去年首度摘得美聯三壘金手套獎，如果紅襪頂級大物坎貝爾（Kristian Campbell）在春訓後進到大聯盟名單，柏格曼將去守三壘，坎貝爾則是守二壘，當家三壘手德佛斯（Rafael Devers）專職指定打擊。如果紅襪選擇讓坎貝爾到小聯盟3A磨練，柏格曼有可能成為球隊二壘手，德佛斯繼續守三壘。

柯拉表示，「接下來的幾週，我們會做出一些關於名單的決定，傷病、競爭等因素都會影響，所以我們會在必要時做出決定。」

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