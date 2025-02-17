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春季盃》葛吳諺明當自己教練 200公尺打破23年大會紀錄摘金

2025/02/17 14:55

葛吳諺明。（記者吳孟儒攝）葛吳諺明。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕葛吳諺明今天北市春季全國田徑公開賽公開男子組200公尺決賽飆出20秒99的成績摘金，也將高懸的23年的大會紀錄送入歷史。

過去大會紀錄是蔡孟霖在2002年的21秒04，葛吳諺明今天成為春季盃的200公尺新科紀錄保持人，他表示，「剛好今年比較早調整，算是還不錯的狀態，秒數有在設定範圍內。」

25歲的葛吳諺明在2023成都世大運一鳴驚人，在200公尺跑出生涯最佳的20秒58的成績，躍居歷年第二，但他之後因準備教甄開始實習，現在成為全職考生，沒有教練指導，訓練時間分配和技術調整都得自己來。

葛吳諺明說：「目前都是自己訓練，自己訂課表，邊做邊調整。」他認為少了教練指導最大差異是技術調整，「如果找不到問題，只能透過別人拍影片再看如何調整，但現在我自己也在國小當教練，也能清楚自己狀態大概在哪。」被問及是否會忙到焦頭爛額，他笑說：「以前就這麼忙，也算習慣，如果沒這樣反而會感到不習慣。」

春季盃結束後，葛吳諺明接下來將力拚3月的青年盃、原住民運動會，希望能達標5月亞錦賽資格及明年亞運的培訓資格，他也說，現在少了學籍後賽事少很多，所以更要把握每一場參賽機會。

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