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棒球》再掀棒球熱！WBC資格賽21日開打 雲林虎尾、斗六將戶外轉播

2025/02/17 15:23

第6屆世界棒球經典賽資格賽本周開打。雲林縣斗六、虎尾都有戶外大型轉播，為台灣隊加油。圖為去年虎尾轉播情形。 （雲林縣體育會慢速壘球委員會提供）第6屆世界棒球經典賽資格賽本周開打。雲林縣斗六、虎尾都有戶外大型轉播，為台灣隊加油。圖為去年虎尾轉播情形。 （雲林縣體育會慢速壘球委員會提供）

〔記者李文德／雲林報導〕第6屆世界棒球經典賽 （WBC）資格賽，21至25日將在台北大巨蛋進行。雲林縣有2處轉播，分別斗六在膨鼠森林公園和虎尾鎮圓環停車場，現場將有中信兄弟啦啦隊女孩帶動應援，兩處更有限量免費加油棒領取，和和民眾不用到台北，就能為台灣隊加油。

去年世界棒球12強錦標賽，台灣隊奪冠，全國再起燃起棒球熱，僅接而來的經典賽資格賽，21日起5天將在台北大巨蛋開打，台灣隊將與南非、尼加拉瓜以及西班牙爭奪2席正賽名額。

為幫台灣隊加油，雲林縣體育會慢速壘球委員會21日起3天，將在虎尾圓環停車場轉播。委員會主席朱健嘉表示，去年12強賽事奪冠後，全國棒球熱潮至今未減，故舉辦3天轉播，讓民眾同步為台灣隊加油。

朱健嘉表示，3天晚間將以400吋大螢幕轉播，更有2名主持人、6名中信兄弟啦啦隊女孩炒熱會場氣氛，現場發送限量100組加油棒，更有8攤行動餐車共民眾消費、享用佳餚。

朱健嘉指出，從2019年起委員會已舉辦多場世界棒球大賽轉播活動，吸引不少民眾，近3年在圓環停車場舉辦，參與民眾年年突破，如去年2天轉播，每天近千人觀賽，如棒球熱潮加持，可以再突破。

除了在虎尾外，斗六市公所同樣22、23日晚間，在膨鼠森林公園轉播賽事。公所表示，現場將架設200吋大螢幕轉播，同樣邀請3名中信兄弟啦啦隊女孩帶動氣氛，除發送限量加油棒外，民眾只要分享公所針對此次活動的任何一篇貼文，到服務台出示畫面就能領取加油棒1組、爆米花1份、可樂1杯，數量有限，領完為止。

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