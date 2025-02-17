春季盃》跨欄正妹羅佩琳身兼多職樂此不疲 破大會摘金續拚國手夢

羅佩琳（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕身兼多職的跨欄正妹羅佩琳，今天在北市春季全國田徑公開賽公開女子組400公尺跨欄決賽，以1分0秒82的破大會成績摘金，新賽季繳出好的開始。

30歲的羅佩琳平常在國體大訓練之餘，還兼任大學、國中和國小教練，晚上有空就到居酒屋打工，也讓她自嘲已成為「時間管理大師」，而讓她樂此不疲的原因正是因為她心中還有國手夢。

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「我想要出國比賽，想要為國爭光。」羅佩琳堅定表示：「而且我覺得我現在很多技術沒有做到最好，把不好的地方好好修正，我相信我可以再更好。」

羅佩琳表示，在季後訓練有針對弱點改進，「我過去的速度慢，節奏感沒那麼好，因此我提早進入速度訓練，讓我在跑欄架能主動攻欄，這場算是有發揮出來。」

羅佩琳接下來將轉戰3月的青年盃、原住民運動會，屆時她不但是選手也是帶隊教練，她笑說：「我的學生看到我也還在當選手，就會把我當成朋友，不會那麼害怕，而我會以我當時還是學生的角度去想，告訴他們我是如何應對，鼓勵他們。」她也說，自己會把學生為她加油的話放在心裡，稍微減緩緊張情緒。

春季盃原本的大會紀錄是太田果壽在2015年締造1分0秒83，羅佩琳今成為大會新科紀錄保持人，她說：「成績當然是越快越好，之後也會繼續調整，往更好的秒數邁進。」

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