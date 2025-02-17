晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

路跑》燃燒你的搖滾魂！台北搖滾路跑6月7日登場

2025/02/17 15:38

路跑結合音樂，搖滾路跑6月7日登場。（享動行銷提供）路跑結合音樂，搖滾路跑6月7日登場。（享動行銷提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025 Rock 'n' Roll Running Series – 台北搖滾路跑將於6月7日（六）在台北大佳河濱公園盛大舉行，這不僅是一場路跑，更是一場震撼的音樂嘉年華，無論你是熱愛跑步的運動迷，還是沉醉於搖滾音樂的樂迷，都能在這裡找到最燃的節奏。

風靡全球25年的Rock 'n' Roll 搖滾路跑是全球知名的路跑盛事，已在12個國家47個城市舉行，每年吸引超過50萬人參與。今年，這場結合熱血運動、現場音樂表演與熱鬧市集的國際級賽事即將席捲全台，一起來見證搖滾樂與路跑運動的完美交會，千萬別錯過這場前所未有的狂歡派對。

活動當日率先開場的是充滿歡笑與活力的KiDS ROCK親子路跑，為家長與孩子提供一次難忘的家庭冒險機會，讓每一位家庭成員都能在音樂與運動的節奏中，帶著愛與笑聲一起奔跑。此外，現場更特別準備了精彩的表演和趣味活動。最受歡迎的阿奇幼幼園－阿奇老師，將和YOYO家族的星星哥哥和蔓越莓姐姐一起搖滾登場；另外，米特動物樂園與魔術魂表演藝術團，也將帶來精采的動物互動秀與神奇的魔術秀，讓孩子們在歡樂的氣氛中享受一場視覺和聽覺的盛宴。

路跑活動共分為21K、10K、3.5K 3種里程組別，當你踏上賽道，音樂將一路陪伴。沿途熱血沸騰的巴西鼓聲、激情四射的競技啦啦隊、磅礡優雅的銅管樂，以及台味十足的台式搖滾樂團，都將成為你雙腳前進的最佳動力。從起點到終點，每一步都充滿節奏，每一公里都是音樂派對，確保你的跑步旅程既熱血又有趣。

現場將邀請搖滾靈魂女聲吱吱郭芝吟、全能新生代歌手Sabrina 胡恂舞、音樂才子呂允、溫暖系女聲魏嘉瑩、人氣偶像團體Ozone。另外還有搖滾經典董事長樂團、LCY 呂植宇、麋先生 MIXER和八三夭，每一首歌曲都是青春與熱情的象徵，絕對讓你熱血沸騰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中