路跑》燃燒你的搖滾魂！台北搖滾路跑6月7日登場

路跑結合音樂，搖滾路跑6月7日登場。（享動行銷提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025 Rock 'n' Roll Running Series – 台北搖滾路跑將於6月7日（六）在台北大佳河濱公園盛大舉行，這不僅是一場路跑，更是一場震撼的音樂嘉年華，無論你是熱愛跑步的運動迷，還是沉醉於搖滾音樂的樂迷，都能在這裡找到最燃的節奏。

風靡全球25年的Rock 'n' Roll 搖滾路跑是全球知名的路跑盛事，已在12個國家47個城市舉行，每年吸引超過50萬人參與。今年，這場結合熱血運動、現場音樂表演與熱鬧市集的國際級賽事即將席捲全台，一起來見證搖滾樂與路跑運動的完美交會，千萬別錯過這場前所未有的狂歡派對。

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活動當日率先開場的是充滿歡笑與活力的KiDS ROCK親子路跑，為家長與孩子提供一次難忘的家庭冒險機會，讓每一位家庭成員都能在音樂與運動的節奏中，帶著愛與笑聲一起奔跑。此外，現場更特別準備了精彩的表演和趣味活動。最受歡迎的阿奇幼幼園－阿奇老師，將和YOYO家族的星星哥哥和蔓越莓姐姐一起搖滾登場；另外，米特動物樂園與魔術魂表演藝術團，也將帶來精采的動物互動秀與神奇的魔術秀，讓孩子們在歡樂的氣氛中享受一場視覺和聽覺的盛宴。

路跑活動共分為21K、10K、3.5K 3種里程組別，當你踏上賽道，音樂將一路陪伴。沿途熱血沸騰的巴西鼓聲、激情四射的競技啦啦隊、磅礡優雅的銅管樂，以及台味十足的台式搖滾樂團，都將成為你雙腳前進的最佳動力。從起點到終點，每一步都充滿節奏，每一公里都是音樂派對，確保你的跑步旅程既熱血又有趣。

現場將邀請搖滾靈魂女聲吱吱郭芝吟、全能新生代歌手Sabrina 胡恂舞、音樂才子呂允、溫暖系女聲魏嘉瑩、人氣偶像團體Ozone。另外還有搖滾經典董事長樂團、LCY 呂植宇、麋先生 MIXER和八三夭，每一首歌曲都是青春與熱情的象徵，絕對讓你熱血沸騰。

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